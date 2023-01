Centre Commercial de Fontvieille : « c’est une bonne chose qu’il soit refait »

C’est un projet de 300 millions d’euros : le centre commercial de Fontvieille devrait totalement évoluer d’ici 2027. À Monaco, les clients ont tous entendu parler de ces changements, qu’en attendent-ils ?

« C’est un peu vieillot, c’est une bonne chose qu’il soit refait », commence Sylvie lorsque nous évoquons le futur du centre commercial de Fontvieille. « Pour Monaco, c’est intéressant, on n’a pas grand-chose sur place et on doit vite aller à Nice ou à Cannes », poursuit son amie Chantal.

« C’est vrai que le centre manque de boutiques accessibles, pour tout le monde, que ça soit en vêtements, chaussures ou même les restaurants (…) Il va y avoir plus d’espaces verts aussi, ce sera très beau », conclut Sylvie. Il est certain que le projet intégrera un cadre agréable pour les clients du centre commercial, avec la création d’un parc de deux hectares et l’implantation de près de 2 000 arbres.

Futur centre commercial Fontvieille : que sait-on et qu’en pensent les commerçants ?

À la sortie du Carrefour, Alain, qui habite à Monaco et vient régulièrement, juge le centre commercial « efficace. » « Il est surtout très accessible et bien desservi par les bus, c’est déjà très bien », témoigne-t-il, venant faire ses courses plusieurs fois par semaine. « Un peu plus de décorations ne serait par contre pas de refus », sourit néanmoins Alain.

J’ai peur que rendre le centre commercial plus attractif fasse encore plus d’ombre aux petits commerçants de Monaco

Dans un magasin de prêt-à-porter, Stéphane attend surtout une chose du nouveau centre commercial. « L’arrivée d’un nouveau cinéma est une très bonne nouvelle, on en manque à Monaco, je vais souvent dans d’autres villes pour aller voir des films », explique-t-il. Bonne nouvelle pour Stéphane, les deux salles du Cinéma des Beaux Arts, situé près du Casino de Monte-Carlo, seront complétées par les quatre salles du futur complexe cinématographique qui devrait voir le jour dans le nouveau centre commercial de Fontvieille.

5 choses à savoir sur le centre commercial de Fontvieille

Éric est un commerçant de la Principauté. « J’ai peur que rendre le centre commercial plus attractif fasse encore plus d’ombre aux petits commerçants de Monaco », s’inquiète le père de famille. Cependant, lorsqu’il pense à ses enfants, il ne dirait pas non à quelques nouveautés. « Avec mes filles, je dois faire 45 minutes de route pour faire des activités comme le bowling, le laser game ou des jeux dans ce genre (…) Si le centre commercial en dispose un jour, alors évidemment je viendrais ici. »

Bonne nouvelle pour l’ensemble des clients, le centre commercial promet de rester ouvert tout au long des travaux qui commenceront cette année, avec la création de 300 nouvelles places de parking.