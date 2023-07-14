Что представляют собой новые организационно-правовые формы: ИП с ограниченной ответственностью и монегасская акционерная инновационная компания?

Один из них будет поддерживать индивидуальных предпринимателей при создании компании; другой направлен на поощрение создания стартапов.

Содействие развитию предпринимательства в Монако — вот миссия, которую взял на себя парламент страны, внеся на рассмотрение два законопроекта о создании двух новых организационно-правовых форм компаний в Монако.

Законопроекты были приняты единогласно 15 июня. Первый законопроект предусматривает создание корпоративной структуры SURL (société unipersonnelle à responsabilité limitée – индивидуальный предприниматель с ограниченной ответственностью). Это позволит владельцу бизнес-проекта самостоятельно зарегистрировать компанию. «Цель законопроекта — предоставить практичное, гибкое решение, которое уже прекрасно зарекомендовало себя во многих странах, — говорит докладик Коринн Бертани (Corinne Bertani) — Я не сомневаюсь, что подобная организационно-правовая форма подойдет, например, многим предприятиям розничной торговли и позволит предпринимателям начать новое дело, ограничив при этом свою ответственность суммой инвестиций».

Матильда Леклер (Mathilde Le Clerc) добавляет: «Таким образом, проводится различие между корпоративными и личными активами, что защищает владельца бизнеса от экономических рисков, связанных с предпринимательской деятельностью». Франк Жюльен (Franck Julien), работавший над обоими текстами, подчеркнул, что SURL является важной вехой «для стимулирования нашей экономики, создания рабочих мест и гарантии имиджевой привлекательности страны».

На заседании Франк Жюльен выступил с комментариями по обоим законопроектах, над которыми он работал — © Национальный Совет.

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Вторая организационно-правовая форма — это SIMA: монегасское акционерное инновационное общество (Société d’Innovation Monégasque par actions). «Давайте зададимся вопросом, какой инвестор будет готов заплатить 1,5% за увеличение капитала в Княжестве, когда та же самая инвестиция в известной «налоговой гавани» по соседству обойдется в среднем в 4 раза дешевле? Потерять инвестора или вынудить его покинуть Княжество — вряд ли для нас это желанный выбор, и это одно из главных преимуществ данного законопроекта», — подчеркнул докладчик по законопроекту Ролан Муфлар (Roland Mouflard). В тексте нового закона особое внимание уделяется стартапам, поскольку инновации активно поощряются с момента создания в 2017 году бизнес-инкубатора MonacoTech.

Новая организационно-правовая форма должна обеспечить оптимальную поддержку молодым предпринимателям и в то же время запустить «диджитализацию 3.0 в сфере корпоративного законодательства с внедрением таких современных механизмов, как запись на цифровой носитель всех юридических операций компании, хранение всех цифровых документов, относящихся к ее корпоративной жизни, в цифровом формате, (…) подача налоговых деклараций онлайн, подача документов и оплата онлайн всех формальностей, относящихся к корпоративному праву, подаче заявлений, оплате регистрационных и гербовых сборов».

«Цель нового законопроекта — дать дорогу инновациям, а также сделать переменный уставный капитал неотъемлемой чертой монегасских акционерных инновационных обществ. Он призван облегчить участие новых инвесторов и привлечение средств инновационными компаниями. (…) Этот законопроект позволит бизнес-инкубатору MonacoTech продолжать развитие инновационных проектов», — отметила Карен Алипранди (Karen Aliprendi).

«Мы хотим чётко дать понять, что мы здесь для того, чтобы поддержать предпринимателей, поверить в их потенциал и дать им средства для достижения успеха. Но мы также здесь для того, чтобы привлечь и поощрить инвесторов, которые видят огромный потенциал инновационных компаний в Монако», — подчеркнул Франк Жюльен.