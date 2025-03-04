Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Pеклама »
Мероприятие

Океанографический музей Монако ищет сотрудников: 19 вакансий на летний сезон

Автор: Estelle Imbert
Опубликовано 4 марта 2025
Океанографический институт
В прошлом году было открыто 22 позиции, а в этом — 19 вакансий, которые помогут музею подготовиться к летнему сезону. @ Океанографический институт
Автор: Estelle Imbert
- 4 марта 2025

Новая ярмарка вакансий Океанографического музея состоится в пятницу, 14 марта 2025 года.

В преддверии летнего сезона Океанографический институт приглашает кандидатов на срочные и бессрочные контракты в разных отделах музея. Открыты вакансии для работы на ресепшне, в кассах, магазине, отделах продаж, образования и организации мероприятий.

Pеклама »
Pеклама

9 сезонных контрактов на полный рабочий день (39 часов в неделю, работа в сменах с понедельника по воскресенье, включая праздничные дни):

  • 3 научных аниматора (временный контракт) – начало работы в марте 2025 года.
  • 3 кассира в музейном магазине:
    • 1 вакансия – с 1 июня по 30 сентября 2025 года.
    • 2 вакансии – с 1 июля по 31 августа 2025 года.
  • 3 кассира:
    • 1 вакансия – с 1 апреля по 30 сентября 2025 года.
    • 1 вакансия – с 1 июня по 31 августа 2025 года.
    • 1 вакансия – с 1 июля по 31 августа 2025 года.
  • 1 многопрофильный сотрудник (кассир, продавец-консультант) – с 1 июля по 31 августа 2025 года.
  • 9 многопрофильных администраторов:
    • 1 вакансия – с 1 апреля по 31 августа 2025 года.
    • 2 вакансии – с 1 июня по 31 августа 2025 года.
    • 6 вакансий – с 1 июля по 31 августа 2025 года.

Полный гид по Океанографическому музею Монако

Встреча с командами и знакомство с вакансиями

Во время ярмарки вакансий кандидаты, прошедшие предварительную регистрацию, получат возможность: пообщаться с руководителями различных отделов, пройти личное собеседование, узнать больше о задачах и перспективах работы в Океанографическом музее. Мероприятие пройдет прямо в музее, что позволит участникам почувствовать атмосферу будущей работы. Не забудьте взять с собой резюме!

Pеклама »

Полезная информация:

  • Регистрация: предварительная запись обязательна. Подайте заявку с резюме и мотивационным письмом на сайте www.oceano.org/rejoigneznous.
  • Заполните заявку и выберите удобное время между 10:00 и 16:00.
  • Доступ в конференц-зал только для предварительно зарегистрированных кандидатов.
  • На момент начала контракта вам должно быть не менее 18 лет.
  • Дополнительная информация о вакансиях: доступна на сайте музея www.oceano.org/rejoigneznous и в его социальных сетях.

Место проведения: конференц-зал Океанографического музея, Авеню Сен-Мартен, Монако. Дата и время: пятница, 14 марта 2025 года, с 10:00 до 16:00.

Океанографический институт
@ Океанографический институт

Монако признано лучшим европейским направлением 2025 года: мнения наших читателей разделились