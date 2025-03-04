Океанографический музей Монако ищет сотрудников: 19 вакансий на летний сезон

В прошлом году было открыто 22 позиции, а в этом — 19 вакансий, которые помогут музею подготовиться к летнему сезону. @ Океанографический институт

Новая ярмарка вакансий Океанографического музея состоится в пятницу, 14 марта 2025 года.

В преддверии летнего сезона Океанографический институт приглашает кандидатов на срочные и бессрочные контракты в разных отделах музея. Открыты вакансии для работы на ресепшне, в кассах, магазине, отделах продаж, образования и организации мероприятий.

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9 сезонных контрактов на полный рабочий день (39 часов в неделю, работа в сменах с понедельника по воскресенье, включая праздничные дни):

3 научных аниматора (временный контракт) – начало работы в марте 2025 года.

– начало работы в марте 2025 года. 3 кассира в музейном магазине: 1 вакансия – с 1 июня по 30 сентября 2025 года. 2 вакансии – с 1 июля по 31 августа 2025 года.

3 кассира: 1 вакансия – с 1 апреля по 30 сентября 2025 года. 1 вакансия – с 1 июня по 31 августа 2025 года. 1 вакансия – с 1 июля по 31 августа 2025 года.

1 многопрофильный сотрудник (кассир, продавец-консультант) – с 1 июля по 31 августа 2025 года.

(кассир, продавец-консультант) – с 1 июля по 31 августа 2025 года. 9 многопрофильных администраторов: 1 вакансия – с 1 апреля по 31 августа 2025 года. 2 вакансии – с 1 июня по 31 августа 2025 года. 6 вакансий – с 1 июля по 31 августа 2025 года.



Полный гид по Океанографическому музею Монако

Встреча с командами и знакомство с вакансиями

Во время ярмарки вакансий кандидаты, прошедшие предварительную регистрацию, получат возможность: пообщаться с руководителями различных отделов, пройти личное собеседование, узнать больше о задачах и перспективах работы в Океанографическом музее. Мероприятие пройдет прямо в музее, что позволит участникам почувствовать атмосферу будущей работы. Не забудьте взять с собой резюме!

Полезная информация:

Регистрация: предварительная запись обязательна. Подайте заявку с резюме и мотивационным письмом на сайте www.oceano.org/rejoigneznous.

Заполните заявку и выберите удобное время между 10:00 и 16:00.

Доступ в конференц-зал только для предварительно зарегистрированных кандидатов.

На момент начала контракта вам должно быть не менее 18 лет.

Дополнительная информация о вакансиях: доступна на сайте музея www.oceano.org/rejoigneznous и в его социальных сетях.

Место проведения: конференц-зал Океанографического музея, Авеню Сен-Мартен, Монако. Дата и время: пятница, 14 марта 2025 года, с 10:00 до 16:00.

@ Океанографический институт

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