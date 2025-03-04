Океанографический музей Монако ищет сотрудников: 19 вакансий на летний сезон
Новая ярмарка вакансий Океанографического музея состоится в пятницу, 14 марта 2025 года.
В преддверии летнего сезона Океанографический институт приглашает кандидатов на срочные и бессрочные контракты в разных отделах музея. Открыты вакансии для работы на ресепшне, в кассах, магазине, отделах продаж, образования и организации мероприятий.
9 сезонных контрактов на полный рабочий день (39 часов в неделю, работа в сменах с понедельника по воскресенье, включая праздничные дни):
- 3 научных аниматора (временный контракт) – начало работы в марте 2025 года.
- 3 кассира в музейном магазине:
- 1 вакансия – с 1 июня по 30 сентября 2025 года.
- 2 вакансии – с 1 июля по 31 августа 2025 года.
- 3 кассира:
- 1 вакансия – с 1 апреля по 30 сентября 2025 года.
- 1 вакансия – с 1 июня по 31 августа 2025 года.
- 1 вакансия – с 1 июля по 31 августа 2025 года.
- 1 многопрофильный сотрудник (кассир, продавец-консультант) – с 1 июля по 31 августа 2025 года.
- 9 многопрофильных администраторов:
- 1 вакансия – с 1 апреля по 31 августа 2025 года.
- 2 вакансии – с 1 июня по 31 августа 2025 года.
- 6 вакансий – с 1 июля по 31 августа 2025 года.
Встреча с командами и знакомство с вакансиями
Во время ярмарки вакансий кандидаты, прошедшие предварительную регистрацию, получат возможность: пообщаться с руководителями различных отделов, пройти личное собеседование, узнать больше о задачах и перспективах работы в Океанографическом музее. Мероприятие пройдет прямо в музее, что позволит участникам почувствовать атмосферу будущей работы. Не забудьте взять с собой резюме!
Полезная информация:
- Регистрация: предварительная запись обязательна. Подайте заявку с резюме и мотивационным письмом на сайте www.oceano.org/rejoigneznous.
- Заполните заявку и выберите удобное время между 10:00 и 16:00.
- Доступ в конференц-зал только для предварительно зарегистрированных кандидатов.
- На момент начала контракта вам должно быть не менее 18 лет.
- Дополнительная информация о вакансиях: доступна на сайте музея www.oceano.org/rejoigneznous и в его социальных сетях.
Место проведения: конференц-зал Океанографического музея, Авеню Сен-Мартен, Монако. Дата и время: пятница, 14 марта 2025 года, с 10:00 до 16:00.