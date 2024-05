Il Principe Alberto II e i suoi figli alla consegna dei premi del Chokolashow

Alla sua prima edizione, l’evento è stato un vero successo. Il primo premio è stato assegnato a una studentessa del Pavillon Bosio.

Il 2 maggio, gli otto studenti d’arte che partecipavano alla gara hanno ricevuto un blocco di cioccolato da 12 kg. Pronti a intagliare, hanno avuto una settimana di tempo per trasformare un prodotto grezzo in una vera opera d’arte. Il tema era il Gran Premio Storico e gli artisti ne sono stati all’altezza, scolpendo nel cioccolato alcune leggendarie monoposto di Formula 1.

Organizzata dall’associazione Monaco International Hub e presieduta dalla giornalista e residente monegasca Maria Bologna, la prima edizione di Chokolashow è stata un’occasione per deliziare non solo il gusto, ma anche la vista.

Al Tunnel Riva si potevano degustare dolciumi e ammirare le nuove creazioni. L’artista Caroline Bergonzi ha infatti realizzato un vero e proprio quadro di cioccolato in omaggio a Lia Riva.

Caroline Bergonzzi e il suo omaggio di cioccolato © DR

Tra gli otto studenti in gara provenienti dal Pavillon Bosio e dall’Accademia di Belle Arti di Sanremo, è stata Valentine Trassy, studentessa del terzo anno del Pavillon Bosio, a vincere il primo premio del Chokolashow con la sua Maserati 250F.

Valentine Trassy, vincitrice del concorso © DR

La Maserati 250F di Valentine Trassy © DR

In occasione di questa prima edizione, giovedì il Chokolashow ha accolto il Principe Alberto II e i suoi figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, per fargli scoprire le sculture di cioccolato esposte nel Tunnel della Riva. La famiglia principesca ha colto l’occasione per assaggiare alcuni dei cioccolatini dei laboratori presenti e per firmare un blocco di cioccolato.

Il blocco di cioccolato firmato dalla famiglia Principesca © DR

Al termine del concorso, le sculture sono state messe all’asta per devolvere il ricavato a otto associazioni di beneficenza. È stato acquistato anche il blocco firmato dal Principe Alberto II e dai suoi figli e in totale sono stati raccolti 5.000 euro.

Avviso per i futuri studenti, il tema del prossimo anno sarà lo yachting!