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Князь Альбер II и его дети на церемонии вручения наград Chokolashow

Автор: Théo Briand
Опубликовано 16 мая 2024
принц-жак-подписывает-шоколадный-блок
Наследный принц Жак подписывает шоколадный блок в присутствии Князя Альбера II и Принцессы Габриэллы. © Все права защищены
Автор: Théo Briand
- 16 мая 2024

Премьера мероприятия прошла с большим успехом. Главный приз получила студентка школы «Павильон Бозио».

2 мая восемь студентов-художников, участвовавших в конкурсе, начали работу над своими 12-килограммовыми блоками шоколада. У них была неделя, чтобы превратить сырой материал в настоящее произведение искусства. Темой конкурса был исторический Гран-при, и художники блестяще справились с задачей, создав шоколадные скульптуры легендарных гоночных машин «Формулы-1».

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Первое Chokolashow, организованное ассоциацией Monaco International Hub под председательством журналистки и жительницы Монако Марии Болоньи (Maria Bologna), стало настоящим праздником для гурманов и ценителей искусства.

В туннеле Рива гости могли насладиться разнообразными сладостями и полюбоваться новыми произведениями. Художница Каролин Бергонзи (Caroline Bergonzi) создала впечатляющую шоколадную картину в память о Лии Рива.

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Каролин Бергонзи и её шоколадное произведение искусства © Все права защищены

Среди восьми студентов школы «Павильон Бозио» и Академии изящных искусств Сан-Ремо, участвовавших в соревнованиях, студентка третьего курса Валентин Трасси из монегасской школы завоевала первый приз за свою работу, представляющую Maserati 250F.

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Победительница конкурса Валентина Трасси © Все права защищены
Maserati 250F — работа Валентины Трасси © Все права защищены

В честь первого конкурса Chokolashow князь Альбер II и его дети, Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла, прибыли в четверг в туннель Рива, чтобы познакомиться с шоколадными скульптурами, выставленными. Княжеская семья воспользовалась возможностью попробовать некоторые шоколадные изделия в мастерских, и каждый из них подписал блок шоколада.

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Блок шоколада, подписанный правящей семьёй © Все права защищены

По окончании конкурса каждая скульптура была продана на аукционе в помощь восьми благотворительным организациям. Блок шоколада, подписанный Князем Альбером II и его детьми, также ушёл с молотка. В общей сложности для благотворительных ассоциаций было собрано 5 000 евро.

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