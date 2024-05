Le Prince Albert II et ses enfants présents à la remise de prix du Chokolashow

Le Prince Héréditaire Jacques signe le bloc de chocolat sous le regard du Prince Albert II et de la Princesse Gabriella © DR

Pour sa première édition, l’événement a été un vrai succès. Le premier prix est revenu à une étudiante du Pavillon Bosio.

Le 2 mai dernier, les huit étudiants en art en compétition découvraient leur bloc de chocolat de 12 kg. Prêt à être taillé, ils ont eu une semaine pour transformer un produit brut en véritable œuvre d’art. Le thème portait sur le Grand Prix historique et force est de constater que les artistes l’ont respecté en créant des sculptures en chocolat de mythiques bolides de Formule 1.

Organisée par l’association Monaco International Hub et présidée par Maria Bologna, journaliste et résidente monégasque, la première édition de Chokolashow était autant l’occasion de faire plaisir à ses papilles qu’à ses pupilles.

Au Tunnel Riva, il était possible de déguster de petites douceurs tout en admirant les nouvelles créations. D’ailleurs, l’artiste Caroline Bergonzi avait créé un véritable tableau en chocolat en hommage à Lia Riva.

Caroline Bergonzzi et son hommage en chocolat © DR

Parmi les huit étudiants en compétition du Pavillon Bosio et de l’Académie des Beaux-Arts de Sanremo, c’est Valentine Trassy, élève en troisième année du Pavillon Bosio, qui a remporté le premier prix du Chokolashow grâce à sa Maserati 250F.

Valentine Trassy, la gagnante du concours © DR

La Maserati 250F de Valentine Trassy © DR

Pour cette première édition du Chokolashow, le Prince Albert II et ses enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, ont fait le déplacement jeudi pour découvrir les sculptures en chocolat exposées au Tunnel Riva. La Famille Princière en a profité pour savourer quelques chocolats dans les ateliers présents et chacun a gravé de sa signature un bloc de chocolat.

Le bloc de chocolat signé par la Famille Princière © DR

A l’issue du concours, chaque sculpture a été mise aux enchères au profit de huit associations. Le bloc signé par le Prince Albert II et ses enfants a lui aussi été acheté. Le tout a rapporté 5000€ aux associations.

Avis aux prochains étudiants, le thème de l’année prochaine portera sur le yachting !