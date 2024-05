Chokolashow : le salon des sculptures en chocolat artistiques et éphémères

Le salon permet non seulement de mettre en lumière des étudiants mais également de venir en aide à des associations.

Un nouveau salon sur le chocolat à Monaco. Avis aux plus gourmands et aux fans de Formule 1. Ce début mai, huit étudiants de l’Ecole d’Arts Plastiques de Monaco (Pavillon Bosio) et de l’Académie des Beaux-Arts de Sanremo se sont vus attribuer un bloc de chocolat chacun de 12kg.

Les blocs de chocolats que les étudiants devront sculpter © DR

Pour cette première édition, le thème porte sur la Formule 1. Les étudiants ont donc tiré au sort, ce 2 mai à la Bottega del Gelato, le modèle de voiture qu’ils devront reproduire en sculpture et en compétition lors du prochain Grand Prix de Monaco.

Les huit participants ont jusqu’au 8 mai pour terminer leur sculpture qui sera ensuite présentée le 9 mai à partir de 10 heures dans le Tunnel de Riva, près du port Hercule. L’artiste monégasque Caroline Bergonzi présentera, elle, une composition hors concours.

Pour l’occasion, des ateliers dégustation seront proposés gratuitement aux visiteurs. Par exemple, Claudio Rossi, glacier à Monaco, a créé quatre nouvelles glaces à base de chocolat, de caramel et de rhum.

Le soir, à 20 heures, les sculptures des étudiants seront mises aux enchères par Wannenes au profit de huit associations. Chacun des association (Les Enfants de Frankie, Action Innocence, Passion Sea, Fight Aids Monaco, MAP, AMAPEI, Association de Bienfaisance Eugenio Benedetti Gaglio, Société protectrice des animaux), les membres du Monaco International Hub, les partenaires et autres personnalités ayant participé à l’initiative pourra voter pour sa sculpture préférée. Celle-ci verra son créateur récompensé par le trophée Chokolashow, lui aussi en chocolat et sculpté par Belinda Bussotti.