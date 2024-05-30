Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Pеклама »
Мероприятие

Чем заняться в Монако в июне?

Автор: Killian Masurier
Опубликовано 30 мая 2024
Вот различные события, которые пройдут в июне в Княжестве © Top Marques Monaco
Вот различные события, которые пройдут в июне в Княжестве © Top Marques Monaco
Автор: Killian Masurier
- 30 мая 2024

Редакция Monaco Tribune составила для вас список мероприятий в Княжестве и предлагает вам идеи для досуга.

Спорт – Турнир по плаванию Meeting International de Natation 2024

41-й по счёту Турнир по плаванию Монте-Карло Mare Nostrum организован Монегасской федерацией по плаванию. Некоторые из крупнейших мировых пловцов примут участие в мероприятии, чтобы как можно лучше подготовиться к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Pеклама
  • Когда: 1 и 2 июня
  • Где: Олимпийский бассейн им. Альбера II Стадионе «Луи II», 7 авеню де Кастелан
© Турнир по плаванию Meeting International de Natation 2024

Салон  — Top Marques Monaco

На 19-м салоне Top Marques Monaco будет представлено более 150 самых редких и престижных суперкаров современности. Выставка является всемирно известным автомобильным событием, которое проводится в Княжестве ежегодно, и каждый автомобиль будет выставлен на продажу.

  • Когда: с 5 по 9 июня
  • Часы работы: 5 июня с 20:00 до 23:30 / 6 и 7 июня с 10:00 до 19:00 / 8 июня с 11:00 до 19:00 / 9 июня с 10:00 до 18:00
  • Где: Гримальди Форум, 10, авеню Княгини Грейс
  • Стоимость: от 25 до 400 евро
© Салон Top Marques

Конференция — Искусственный интеллект и ChatGPT

Клуб Soroptimist International de Monaco организует мероприятие, на котором эксперт в области информационных технологий Свенд Альбертсен (Svend Albertsen) поделится своими мыслями о ChatGPT и искусственном интеллекте в целом. Эти новые технологии могут представлять угрозу для равновесия нашего общества, но также имеют большой потенциал для его развития.

Pеклама »
  • Когда: 13 июня
  • Во сколько: начало — в 18:30
  • Где: Аудитория Ренье III, Бульвар Луи II
  • Стоимость: 10 евро (бесплатно для слушателей моложе 18 лет)
В Аудитории Ренье III пройдут конференции, посвященные роли музыки в Монако
© Мишель Перро

Событие — 63-й Телевизионный фестиваль Монте-Карло

Вот уже 63 года в Княжестве Монако проходит собственный Международный телевизионный фестиваль. Студии, телеканалы, цифровые платформы и знаменитости собираются вместе на несколько дней, чтобы представить свои программы прессе и публике. Фестиваль завершается престижной церемонией вручения премии «Золотая Нимфа».

  • Когда: с 14 по 18 июня
  • Часы работы: 14 июня с 19:00 / 15 июня с 10:00 до 19:50 / 16 июня с 10:00 до 20:15 / 17 июня с 10:00 до 19:45 / 18 июня с 12:00
  • Где: Гримальди Форум, 10, авеню Княгини Грейс
  • Стоимость: фан-зона — бесплатно
© Телевизионный фестиваль Монте-Карло

Концерт – Симфонический концерт

Филармонический оркестр Монте-Карло представит новый колоритный симфонический концерт. Под управлением Казуки Ямады и при участии виолончелиста Пабло Феррандеса прозвучат «Вариации на тему рококо Чайковского» и «Симфония № 5 си-бемоль мажор» Брукнера.

  • Когда: 16 июня
  • Во сколько: презентация произведений — в 17:00, начало концерта — в 18:00
  • Где: Аудитория Ренье III, бульвар Луи II
  • Стоимость: от 18 до 36 евро
opmc-концерт-в-честь-рахманинова
© Жан-Луи Невё, Филармонический оркестр Монте-Карло

Идеи для досуга

  • 1 и 2 июня: Театр – «Кто выключил воду?» – Театр Муз
  • 1 июня: Спектакль-Пабло Мира — Гримальди Форум, Монако
  • 1 июня: Концерт – KO KO MO – Концертный зал им. Лео Ферре
  • 4 июня: Театр – «Забудь меня» – Мэтью Сигер – Театр Княгини Грейс
  • С 5 по 7 июня: Мероприятие – The Green Shift Festival – променад Ларвотто
  • С 7 июня по 13 октября: Выставка – Мигель Барсело, океанограф – Новый Национальный Музей Монако
  • С 7 по 9 июня: Салон – Luxury Monte-Carlo – Le Méridien Beach Plaza
  • С 7 по 10 июня: Арт-фестиваль – UPAINT Monaco 2024 – променад Ларвоттo
  • 11 июня: Филармонический оркестр Монте-Карло – Happy Hour Musical – «Дом Франции»
  • 14 и 15 июня: Концерт – «Эхо Атланты и Миннеаполиса» – La Note Bleue
  • 15 et 16 июня: Развлечения – 5-е встречи «Исторических встреч вотчин династии Гримальди» – Дворцовая площадь
  • С 20 июня 2024 г. по 6 июля 2025 г.: Выставка – «Симфония цвета»  – Espace 22
  • 21 et 22 июня: «Фестиваль звёздных шеф-поваров» – Тандем Доминика Лори и Йонна Конта – Le Grill
  • 26 июня: Конференция – Sohn Monaco 2024 – Яхт-клуб Монако
  • 28 июня: Концерт – Hetty Kate Trio – La Note Bleue