Чем заняться в Монако в июне?

Вот различные события, которые пройдут в июне в Княжестве © Top Marques Monaco

Редакция Monaco Tribune составила для вас список мероприятий в Княжестве и предлагает вам идеи для досуга.

Спорт – Турнир по плаванию Meeting International de Natation 2024

41-й по счёту Турнир по плаванию Монте-Карло Mare Nostrum организован Монегасской федерацией по плаванию. Некоторые из крупнейших мировых пловцов примут участие в мероприятии, чтобы как можно лучше подготовиться к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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Когда: 1 и 2 июня

Где: Олимпийский бассейн им. Альбера II Стадионе «Луи II», 7 авеню де Кастелан

© Турнир по плаванию Meeting International de Natation 2024

Салон — Top Marques Monaco

На 19-м салоне Top Marques Monaco будет представлено более 150 самых редких и престижных суперкаров современности. Выставка является всемирно известным автомобильным событием, которое проводится в Княжестве ежегодно, и каждый автомобиль будет выставлен на продажу.

Когда: с 5 по 9 июня

Часы работы: 5 июня с 20:00 до 23:30 / 6 и 7 июня с 10:00 до 19:00 / 8 июня с 11:00 до 19:00 / 9 июня с 10:00 до 18:00

Где: Гримальди Форум, 10, авеню Княгини Грейс

Стоимость: от 25 до 400 евро

© Салон Top Marques

Конференция — Искусственный интеллект и ChatGPT

Клуб Soroptimist International de Monaco организует мероприятие, на котором эксперт в области информационных технологий Свенд Альбертсен (Svend Albertsen) поделится своими мыслями о ChatGPT и искусственном интеллекте в целом. Эти новые технологии могут представлять угрозу для равновесия нашего общества, но также имеют большой потенциал для его развития.

Когда: 13 июня

Во сколько: начало — в 18:30

Где: Аудитория Ренье III, Бульвар Луи II

Стоимость: 10 евро (бесплатно для слушателей моложе 18 лет)

© Мишель Перро

Событие — 63-й Телевизионный фестиваль Монте-Карло

Вот уже 63 года в Княжестве Монако проходит собственный Международный телевизионный фестиваль. Студии, телеканалы, цифровые платформы и знаменитости собираются вместе на несколько дней, чтобы представить свои программы прессе и публике. Фестиваль завершается престижной церемонией вручения премии «Золотая Нимфа».

Когда: с 14 по 18 июня

Часы работы: 14 июня с 19:00 / 15 июня с 10:00 до 19:50 / 16 июня с 10:00 до 20:15 / 17 июня с 10:00 до 19:45 / 18 июня с 12:00

Где: Гримальди Форум, 10, авеню Княгини Грейс

Стоимость: фан-зона — бесплатно

© Телевизионный фестиваль Монте-Карло

Концерт – Симфонический концерт

Филармонический оркестр Монте-Карло представит новый колоритный симфонический концерт. Под управлением Казуки Ямады и при участии виолончелиста Пабло Феррандеса прозвучат «Вариации на тему рококо Чайковского» и «Симфония № 5 си-бемоль мажор» Брукнера.

Когда: 16 июня

Во сколько: презентация произведений — в 17:00, начало концерта — в 18:00

Где: Аудитория Ренье III, бульвар Луи II

Стоимость: от 18 до 36 евро

© Жан-Луи Невё, Филармонический оркестр Монте-Карло

Идеи для досуга