Чем заняться в Монако в июне?
Редакция Monaco Tribune составила для вас список мероприятий в Княжестве и предлагает вам идеи для досуга.
Спорт – Турнир по плаванию Meeting International de Natation 2024
41-й по счёту Турнир по плаванию Монте-Карло Mare Nostrum организован Монегасской федерацией по плаванию. Некоторые из крупнейших мировых пловцов примут участие в мероприятии, чтобы как можно лучше подготовиться к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
- Когда: 1 и 2 июня
- Где: Олимпийский бассейн им. Альбера II Стадионе «Луи II», 7 авеню де Кастелан
Салон — Top Marques Monaco
На 19-м салоне Top Marques Monaco будет представлено более 150 самых редких и престижных суперкаров современности. Выставка является всемирно известным автомобильным событием, которое проводится в Княжестве ежегодно, и каждый автомобиль будет выставлен на продажу.
- Когда: с 5 по 9 июня
- Часы работы: 5 июня с 20:00 до 23:30 / 6 и 7 июня с 10:00 до 19:00 / 8 июня с 11:00 до 19:00 / 9 июня с 10:00 до 18:00
- Где: Гримальди Форум, 10, авеню Княгини Грейс
- Стоимость: от 25 до 400 евро
Конференция — Искусственный интеллект и ChatGPT
Клуб Soroptimist International de Monaco организует мероприятие, на котором эксперт в области информационных технологий Свенд Альбертсен (Svend Albertsen) поделится своими мыслями о ChatGPT и искусственном интеллекте в целом. Эти новые технологии могут представлять угрозу для равновесия нашего общества, но также имеют большой потенциал для его развития.
- Когда: 13 июня
- Во сколько: начало — в 18:30
- Где: Аудитория Ренье III, Бульвар Луи II
- Стоимость: 10 евро (бесплатно для слушателей моложе 18 лет)
Событие — 63-й Телевизионный фестиваль Монте-Карло
Вот уже 63 года в Княжестве Монако проходит собственный Международный телевизионный фестиваль. Студии, телеканалы, цифровые платформы и знаменитости собираются вместе на несколько дней, чтобы представить свои программы прессе и публике. Фестиваль завершается престижной церемонией вручения премии «Золотая Нимфа».
- Когда: с 14 по 18 июня
- Часы работы: 14 июня с 19:00 / 15 июня с 10:00 до 19:50 / 16 июня с 10:00 до 20:15 / 17 июня с 10:00 до 19:45 / 18 июня с 12:00
- Где: Гримальди Форум, 10, авеню Княгини Грейс
- Стоимость: фан-зона — бесплатно
Концерт – Симфонический концерт
Филармонический оркестр Монте-Карло представит новый колоритный симфонический концерт. Под управлением Казуки Ямады и при участии виолончелиста Пабло Феррандеса прозвучат «Вариации на тему рококо Чайковского» и «Симфония № 5 си-бемоль мажор» Брукнера.
- Когда: 16 июня
- Во сколько: презентация произведений — в 17:00, начало концерта — в 18:00
- Где: Аудитория Ренье III, бульвар Луи II
- Стоимость: от 18 до 36 евро
Идеи для досуга
- 1 и 2 июня: Театр – «Кто выключил воду?» – Театр Муз
- 1 июня: Спектакль-Пабло Мира — Гримальди Форум, Монако
- 1 июня: Концерт – KO KO MO – Концертный зал им. Лео Ферре
- 4 июня: Театр – «Забудь меня» – Мэтью Сигер – Театр Княгини Грейс
- С 5 по 7 июня: Мероприятие – The Green Shift Festival – променад Ларвотто
- С 7 июня по 13 октября: Выставка – Мигель Барсело, океанограф – Новый Национальный Музей Монако
- С 7 по 9 июня: Салон – Luxury Monte-Carlo – Le Méridien Beach Plaza
- С 7 по 10 июня: Арт-фестиваль – UPAINT Monaco 2024 – променад Ларвоттo
- 11 июня: Филармонический оркестр Монте-Карло – Happy Hour Musical – «Дом Франции»
- 14 и 15 июня: Концерт – «Эхо Атланты и Миннеаполиса» – La Note Bleue
- 15 et 16 июня: Развлечения – 5-е встречи «Исторических встреч вотчин династии Гримальди» – Дворцовая площадь
- С 20 июня 2024 г. по 6 июля 2025 г.: Выставка – «Симфония цвета» – Espace 22
- 21 et 22 июня: «Фестиваль звёздных шеф-поваров» – Тандем Доминика Лори и Йонна Конта – Le Grill
- 26 июня: Конференция – Sohn Monaco 2024 – Яхт-клуб Монако
- 28 июня: Концерт – Hetty Kate Trio – La Note Bleue