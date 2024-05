Que faire à Monaco ce mois de juin 2024 ?

Monaco Tribune vous dresse la liste des événements à ne pas manquer en Principauté et vous donne ses idées sorties.

Sport – Meeting International de Natation 2024

41e Meeting International de Natation de Monte-Carlo Mare Nostrum est organisé par la Fédération Monégasque de Natation. Certains grands noms de la natation mondiale sera au rendez-vous afin d’être prêt au plus vite pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dates : 1 et 2 juin

Lieu : Piscine Olympique Albert II du Stade Louis II, 7 avenue des Castelans

© Meeting International Natation de Monaco

Salon – Top Marques Monaco

La 19ème édition de Top Marques Monaco exposera plus de 150 supercars parmi les plus rares et prestigieuses des temps modernes. Le salon est un événement automobile de renommée internationale qui se déroule chaque année en Principauté et chaque voiture est à vendre.

Date : du 5 au 9 juin

Horaires : 5 juin 20h-23h30 / 6 et 7 juin 10h-19h / 8 juin 11h-19h / 9 juin / 10h-18h

Lieu : Grimaldi Forum, 10 avenue Princesse Grace

Tarifs : de 25 à 400 euros

© Salon Top Marques

Conférence – Intelligence Artificielle et ChatGPT

Un évènement organisé par le Club Soroptimist International de Monaco où Svend Albertsen, expert en informatique, nous dévoilera ses pensées autour de ChatGPT et plus largement sur les intelligences artificielles. Étant de véritables fléaux sociétaux, ces nouvelles technologies peuvent mettre en péril l’équilibre de notre société mais peut tout autant la développer.

Date : 13 juin

Horaires : à partir de 18h30

Lieu : Auditorium Rainier III, Boulevard Louis II

Tarifs : 10 euros (gratuit pour les – de 18 ans)

© Michel Perrot

Évènement – 63e Festival de Télévision de Monte-Carlo

Depuis 63 ans, la Principauté de Monaco accueille son propre Festival International de Télévision. Studios, chaînes de télévisions, plateformes digitales et célébrités se réunissent pendant plusieurs jours pour promouvoir leurs programmes auprès de la presse et du public. Le festival se conclura par la prestigieuse cérémonies des Nymphes d’Or.

Date : du 14 au 18 juin

Horaires : 14 juin à partir de 19h / 15 juin 10h-19h50 / 16 juin 10h-20h15 / 17 juin 10h-19h45 / 18 juin à partir de 12h

Lieu : Grimaldi Forum, 10 avenue Princesse Grace

Tarifs : Fanzone gratuite

© Festival de Télévision de Monte-Carlo

Concert – Concert symphonique

L’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo proposera un nouveau concert symphonique haut en couleur. Le concert sera sous la direction de Kazuki Yamada et la présence de Pablo Ferrández au violoncelle où Variations sur un thème Rococo de Tchaikovsky et la symphonie nᵒ 5 en si bémol majeur de Bruckner seront jouées.

Date : 16 juin

Horaires : présentation des œuvres à 17h et début du concert à 18h

Lieu : Auditorium Rainier III, Boulevard Louis II

Tarifs : de 18 à 36 euros

© Jean-Louis Neveu, OPMC

