Винные погреба Hôtel de Paris Monte-Carlo вновь открывают двери на свое 150-летие

Самые большие гостиничные винные погреба в мире предлагают богатую развлекательную программу.

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Заложенные в 1874 по инициативе Мари Блан, эти легендарные погреба празднуют свой юбилей. На свое 150-летие это знаменитое место, хранящее 350 000 бутылок на 2 километрах стеллажей общей площадью 1 500 м², примет много посетителей.

Стефан Валери, генеральный директор SBM, считает, что этот юбилей – отличная возможность познакомить посетителей со столь престижными погребами: 150-летие винных погребов Hôtel de Paris это дань фантастическому наследию Мари Блан, а также увлечению и таланту наших смотрителей погребов и сомелье, развивающих сегодня это наследие как в самих погребах, так и в 30 наших ресторанах и барах. Для нашего концерна это великая и прекрасная история передачи ценностей и совместного пользования ими.

Винные погреба Hôtel de Paris Monte-Carlo пользуются международным признанием в области энологии © Facebook Hôtel de Paris Monte-Carlo

Начатые 21 марта этого года с великолепного привативного ужина, эти празднества будут отмечены рядом эксклюзивных событий в течение всего года. В программе – гастрономические ужины, конференции и мастерклассы в сотрудничестве с лучшими винными домами и домами шампанского.

В погребах будет проведено три мероприятия:

5 апреля 2024: Ужин «Grands Crus Bordeaux», в сотрудничестве с Château Cheval Blanc, Château d’Yquem, Château Haut-Brion и Château Margaux, приготовленный шефом Янником Аллено. Перед ужином состоится дегустация и конференция на тему «климатические изменения и их воздействие на знаменитые вина Бордо».

11 июня 2024: Ужин «Tenuta San Guido – Bolgheri», также приготовленный Янником Аллено после мастеркласса с несколькими сомелье и привативной дегустацией с госпожой Присциллой Инсиза делла Рокетта из тосканского хозяйства Tenuta San Guido, производящего знаменитое Sassicaia.

7 ноября 2024: Ужин «Moët Hennessy», приготовленный Эммануэлем Пилоном, шефом ресторана Louis XV Алена Дюкасса в l’Hôtel de Paris. Перед ужином состоится дегустация и конференция на тему «климатические изменения и их влияние на шампанское». На этом и закончится эта замечательная серия мероприятий.

Помимо этих долгожданных событий винные погреба весь год играют менее заметную, но ключевую роль в логистике. Они снабжают около 40 торговых точек Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer винами, шампанским, крепкими и прочими напитками. Каждый год они открывают 330 000 бутылок вина и шампанского, то есть в среднем 900 бутылок в день.

Кроме того, Гран Крю предоставит посетителям ресторанов Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer эксклюзивную возможность продегустировать подборку знаменитых французских вин в бокалах, подчеркивая таким образом богатое наследие погребов Hôtel de Paris Monte-Carlo.

По такому историческому случаю погреба также представят первую фазу своего обновления. Намеченные усовершенствования вписываются в проект модернизации и сохранения этого исключительного винного наследия.

Наконец, в честь этого юбилея, в апреле 2024 года SBM традиционно выпустит ограниченную серию «Grande Champagne Premier Cru de Cognac», коньяка исключительного качества.

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