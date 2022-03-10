От «Отеля де Пари» (Hôtel de Paris) до Оперы, через Сады Булингрин — откройте для себя наследие Мари-Шарлотты Блан (Marie-Charlotte Blanc), урожденной Хензель (Hensel).

Если имя «Франсуа Блан» (François Blanc) хорошо известно в Княжестве, то о его жене Мари мы слышали гораздо меньше. И все же именно этой женщине, родившейся в скромной немецкой семье, мы сегодня обязаны целой череде знаковых сооружений Монако.

От кафе «Диван» (ныне Café de Paris) до «Отеля де Пари» и его погребов, Мари Блан оставила сказочное наследие, инициировав и возглавив создание этих престижных заведений. И это в те времена, когда ее положение женщины было серьезным препятствием для реализации этих проектов.

Спустя 141 год после ее смерти, компания Société des Bains de Mer решило отдать дань уважения этой прозорливой предпринимательнице по случаю Международного женского дня. Группа SBM организовала две конференции, одна из которых была проведена для сотрудников компании, чтобы рассказать о женщине, без которой Société des Bains de Mer, вероятно, не было бы сегодня.

Тьерри Консиньи (Thierry Consigny), директор по маркетингу SBM, и Шарлотта Люре (Charlotte Luret), руководитель отдела культурного наследия, ведущие конференции — © Monte-Carlo SBM

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От гувернантки до бизнес-леди

Маленькая Мари-Шарлотта Хенсель родилась недалеко от Франкфурта-на-Майне в 1833 году. Дочь скромного сапожника в Хомбурге, она бросила школу в возрасте пятнадцати лет. Хотя ничто не предвещало ей большой карьеры, прекрасное владение французским языком позволило Мари поступить на службу к некоему Франсуа Блану, бизнесмену и концессионеру игорного бизнеса в Хомбурге.

Мари Блан — © Архивы Monte-Carlo SBM

Нанятая в качестве гувернантки для двух детей, Камиллы и Шарля, юная Мари соблазняет Франсуа Блана своей живостью и умом. Бизнесмен способствует ее образованию в институте благородных девиц, где она проучилась четыре года. Франсуа Блан женился на Мари в 1854 году, спустя два года после смерти своей первой жены.

От этого брака родилось трое детей: Мари-Луиза, Эдмон и Мари-Феликс. Кроме крепких семейных уз, это был также союз двух дальновидных и творческих умов: «Франсуа Блан занимался финансами, а Мари — всем остальным. Она всегда была рядом со своим мужем, и привносила в их семью роскошь, качество жизни и умение ей наслаждаться», — объясняет Жан-Люк Биамонти (Jean-Luc Biamonti), заместитель президента SBM.

Вначале Мари Блан стала владелицей «Общества анонимных ферм Курхауса и минеральных источников Хомбурга». Вскоре она обнаружила свою страсть к декорированию и открыла собственные салоны, в частности, в Париже, где приобрела очень хорошую репутацию.

Но, как хороший бизнесмен, Франсуа Блан заметил потенциальную выгоду почти в 1000 километров от столицы — в Монако. Однако в то время Княжество, только что потерявшее Ментону и его цитрусовые плантации, было далеко не самым привлекательным местом для ведения бизнеса. Однако, в этот момент, в Хомбурге, меняется закон об азартных играх. Франсуа, подталкиваемый Мари, решает перевести свой бизнес в Монако.

Монте-Карло, 1864 — © Архивы Monte-Carlo SBM

Если вы что-то из себя представляете, идите в кафе мадам Блан, и вы станете кем-то. Le Figaro

Рождение компании Société des Bains de Mer

Казалось бы, рискованная авантюра, но в итоге она оказалась успешной. В марте 1863 года супруги Блан совершили поездку в Княжество и встретились с Княгиней Каролиной и ее сыном, Князем Шарлем III. Для Мари, Монако было самым подходящим местом. 2 апреля того же года Франсуа Блан стал администратором и генеральным директором Société des Bains de Mer и Cercle des Etrangers. Компания получает привилегированное право на проведение игр на 50 лет согласно Суверенному указу.

Первым сооружением за которое взялась семья Блан, был «Отель де Пари». Строительство отеля уже велось, но не было завершено. Мари потратила не менее 200 000 франков на роскошную обстановку: эбеновое дерево, инкрустированное сусальным золотом, венецианские люстры. Так, только 30 000 франков было потрачено на столовое серебро. «Это было невероятно! Тогдашний правительственный комиссар был даже удивлен, сказав, что в отеле, где останавливаются путешественники, немного рискованно оставлять серебряные изделия», — рассказывает Шарлотта Любе, руководитель отдела культурного наследия SBM.

«Отель де Пари», 1866 — © Archives Monte-Carlo SBM

Затем Мари Блан взялась за некогда забытые погреба, восстановление которых она профинансировала из собственных средств. Вскоре, в 1868 году, было создано еще одно заведение: кафе «Диван», известное сегодня как Café de Paris. «Если вы что-то из себя представляете, идите в кафе мадам Блан, и вы станете кем-то», — писала газета Le Figaro.

«Кафе Диван» (Café Divan), 1868 — © Архивы Monte-Carlo SBM

«Она была не только декоратором, у нее также были свои салоны. Она была строителем и, прежде всего, она была очень щедрой и делала много пожертвований», — говорит Шарлотта Люре. Вместе со своим супругом, Мари финансировала, в частности, строительство иезуитского колледжа, ныне лицея Альбера I, и собора Монако.

Колледж иезуитов — © Архивы Monte-Carlo SBM

После смерти Франсуа в 1877 году Мари Блан продолжила свою работу. «Очень долгое время она мечтала подарить Монако театр. Она обратилась к Шарлю Гарнье, модному архитектору, который только что закончил строительство оперного театра в Париже. Мари открыла ему все кредиты, не было никаких оценок», — добавляет Шарлотта Люре. Так появилась Опера Монте-Карло, и Мари выбрала престижную гостью для торжественного открытия — знаменитую Сару Бернар.

Строительство Оперы Монте-Карло, 1878 — © Архивы Monte-Carlo SBM

Мари Блан умерла в 1881 году, оставив после себя огромное наследие. Более чем через сто лет после ее смерти SBM захотела рассказать нам ее необыкновенную историю, историю творческой и амбициозной женщины, которая увидела в Монако идеальное место для выражения всего своего таланта.