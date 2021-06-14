











Главный шеф-кавист Hôtel de Paris Monte-Carlo Дженнаро Иорио (Gennaro Iorio) представляет выбор трех исключительных бутылок из 4 200 наименований.

Они прячутся под садами Hôtel de Paris. Погреба отеля Hôtel de Paris открыли свои двери: для Monaco Tribune и для истории.

Погреба были вырыты в 1874 году. Спустя более 150 лет Мари Блан (Marie Blanc) открыла их вновь. Мари Блан была женой Франсуа Блана (François Blanc), основателя группы Société des Bains de Mer de Monaco. Сегодня эти погреба являются одними из самых больших гостиничных хранилищ в мире. Круглый год здесь работают семь сотрудников. Погреба снабжают 42 ресторана, в них хранится 350 000 бутылок.

Следуйте за Дженнаро Иорио, главным шеф-кавистом отеля Hôtel de Paris, чтобы открыть для себя историю и несколько бутылок отменного вина.

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