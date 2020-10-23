











Вот уже 20 лет как Патрис Франк (Patrice Frank) является главным сомелье в Hôtel de Paris в Монако. За это время он приобрёл репутацию одного из лучших сомелье мира, у которого любой ценитель вина хотел бы спросить совета. В нашей первой статье в рубрике о лицах компании «Société des Bains de Mer» (крупнейший частный работодатель Монако, управляющий главными отелями и казино), мы познакомим наших читателей с бывшим игроком в регби, который решил по воле судьбы, посвятить свою жизнь вину.

«Судьба не сразу меня привела к этой профессии», — размышляет Патрис Франк, главный сомелье Hôtel de Paris, уроженец городка Ангулем, что на западе Франции. После получения диплома детско-юношеской спортивной школы в секции регби, Патрис будет профессиональным спортсменом на протяжении шести лет, после чего начнёт изучать право в Бордо. «Однажды летом, один из моих родственников предложил мне поработать сезон в отеле-ресторане, которым он владел. Тогда, я сказал себе: «Почему бы и нет… Подавать вино — у меня вроде не плохо это получается!» И Патрис вошел во вкус… — «Никто меня больше не видел на парах!», — смеется Патрис Франк.

Затем, он получает диплом сомелье и начинает работать в заведении у родственников в Шаранте (французский департамент на атлантическом побережье). После этого работает сомелье в Люксембурге и учреждает ассоциацию сомелье Пуату-Шаранты (бывший французский регион) и Южной Вандеи. Именно через работу в ассоциации, он услышал о том, что Hôtel de Paris подыскивает себе сомелье. Я, честно говоря, не помню, чем меня тогда заинтересовала эта работа. Возможно, это было желание больше узнать о профессии, стечение обстоятельств».

Боевое крещение на новой должности

Et ses premiers pas comme chef sommelier de l’Hôtel de Paris vont le bousculer. « J’ai commencé quatre jours avant le Grand Prix de F1 de Monaco. Ca a été un cataclysme. J’ai récupéré une brigade de quatorze sommeliers, mais j’étais complètement spectateur. L’Hôtel de Paris, c’était déjà un monstre qui roulait tout seul, les équipes étaient en place. Evidemment, j’ai apporté ma volonté et mon envie, mais clairement la réussite du Grand Prix de F1 en 2000, ce n’était pas grâce à moi, sourit-il. C’était un beau challenge mais à ce moment-là je me suis demandé : mais qu’est ce que tu fais là mon garçon ? Je venais de province, c’était un autre monde et je me demandais où j’avais mis les pieds. Je me disais que ça allait trop vite, que c’était trop grand. »

300 000 бутылок в погребе Hôtel de Paris

Патрис сможет оценить на холодную голову возможности, которые ему предоставляются, ведь Hôtel de Paris — это одно из лучших заведений мира! Он начнёт больше смотреть, изучать и полностью посвятит себя своей профессии. До сих пор он наслаждается каждым днём своей работы в идиллических условиях, в городе мечты, и с очень интересной клиентурой. «Это очень взыскательная и знающая клиентура. У нас нет возможности почивать здесь на лаврах». В распоряжении у Патриса — 300 000 бутылок погреба Hôtel de Paris, из которых он должен подобрать, ту, которой сможет угодить клиенту, готовому заплатить от 80 до 28 000 евро.

Кроме этого, в обязанности Патриса Франка также входит работа с командой Société des Bains de Mer (SBM), владеющей заведениями Hôtel de Paris, рестораном Louis XV и Grill. «Работа в SBM заключается в том, что мы работаем над общими проектами группы, будь то банкет или столик на двоих. В обоих случаях нужно по максимуму угодить клиенту». Это ежедневный вызов, который с удовольствием принимает главный сомелье. «Что мне больше всего нравится в этой работе – это контакт с клиентом, но также контакт с моей командой. Я, как регбист, знаю, что такое работа в команде и мои сомелье это тоже чувствуют».

Всепоглощающая любовь к вину

Искреннее, человечное отношение к клиенту и любовь к вину — вот секрет успеха нашего героя. «Если вино хорошее — я всегда получаю большое удовольствие от его дегустации. Если вино ещё и грамотно сделано — я в восторге. Конечно, есть великолепные бутылки за 300 – 400 евро, но всего и за 5 евро можно найти волшебную бутылочку. Вопрос в балансе и аутентичности. Для меня именно это является первоочередным — чтобы продукт был хорошо сделан, и чтобы он отражал свой терруар».

В профессии сомелье необходимым качеством является объективность. «За все эти годы моя работа не изменилась, но я сам изменился. Я приобрел огромное количество знаний и опыта». Когда мы попросили Патриса Франка посоветовать нам какую-нибудь бутылочку на рождественские и новогодние праздники, сомелье отшутился, сказав, что хорошо бы было посмотреть сначала на винную карту. «Конечно, праздники располагают к Шампанскому. Его можно подать ко всем блюдам праздничного стола, и в этом случае, например, поиграть с миллезимами (год созревания урожая)».