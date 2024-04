Les Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo rouvrent leurs portes pour fêter leurs 150 ans

Les plus grandes caves à vin d’hôtel au monde proposent un programme riche en divertissement.

Initiées en 1874 sur l’impulsion de Marie Blanc, ces caves légendaires lancent une année de festivités. Ce lieu mythique répartissant 350 000 bouteilles sur 2 kilomètres de casiers dans un espace grand de 1500m2 va accueillir de nombreux convives pour leur 150ème anniversaire.

Pour Stéphane Valeri, Directeur Général de la SBM, cet anniversaire est une excellente opportunité de mettre en avant ces Caves si prestigieuses : Les 150 ans des Caves de l’Hôtel de Paris célèbrent le fabuleux héritage de Marie Blanc, mais aussi la passion et le talent de nos cavistes et sommeliers qui font fructifier ce patrimoine, que ce soit au cœur des Caves, ou dans notre trentaine de restaurants et bars aujourd’hui. C’est pour notre groupe une grande et belle histoire de transmission et de partage .

Les Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo ont une renommé internationale dans le domaine de l’œnologie

Lancée le 21 mars dernier avec un somptueux dîner privé, cette célébration sera ponctuée par une série d’événements exclusifs tout au long de l’année. Au programme : dîners gastronomiques, conférences et masterclasses, en collaboration avec d’excellentes Maisons de vins et de champagne.

Voici les trois évènements organisés au sein des caves :

5 avril 2024 : Dîner Grands Crus Bordeaux, en collaboration avec Château Cheval Blanc, Château d’Yquem, Château Haut-Brion et Château Margaux, orchestré par le Chef Yannick Alleno. Le dîner sera précédé par une dégustation et une conférence sur « le changement climatique et ses effets sur les Grands vins de Bordeaux ».

11 juin 2024 : Dîner Tenuta San Guido – Bolgheri, également réalisé par Yannick Alleno, et précédé par une Master Class avec les sommeliers, et une dégustation privée avec Madame Priscilla Incisa Della Rocchetta du domaine toscan Tenuta San Guido, qui produit le grand Sassicaia.

7 novembre 2024 : Dîner Moët Hennessy, signé Emmanuel Pilon, Chef du Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris. Précédé par une dégustation et une conférence sur « le changement climatique et ses effets sur la Champagne », ce dîner clôturera cette série d’évènements en beauté.

Hormis ces rendez-vous tant attendus, les Caves jouent un rôle logistique moins visible, mais capital, toute l’année. En effet, les Caves approvisionnent près de 40 points de vente du Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer en vins, champagnes, spiritueux et autres boissons. 330 000 bouteilles de vins et champagnes sont débouchées et servies chaque année, soit en moyenne 900 bouteilles par jour.

De plus, la route des Grands Crus offrira aux convives des restaurants du Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer une opportunité exclusive de déguster une sélection de grands vins français au verre, mettant en lumière le riche patrimoine des Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

À cette occasion historique, les caves dévoilent également leur première phase de rénovation. Ces améliorations s’inscrivent dans une démarche visant à moderniser et à préserver cet héritage viticole d’exception.

Enfin, pour marquer ce jubilé, la SBM renoue avec la tradition en lançant une série limitée « Grande Champagne Premier Cru de Cognac », un cognac d’une qualité exceptionnelle disponible dès avril 2024.

