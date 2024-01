Restaurant japonais, Moods, musée… 5 grands projets de la SBM pour 2024

Le Président-Délégué de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) a partagé les nouveautés du groupe pour la nouvelle année.

C’est au sein du chaleureux Crystal Bar, au cœur de l’Hôtel Hermitage, que Stéphane Valeri a présenté ses vœux à la presse pour l’année 2024. L’occasion pour le Président-Délégué de la SBM de faire le point sur les grands projets du groupe.

1. Le nouveau Blue Bay

Et l’un de ces grands projets verra le jour dès le mois prochain. A la mi-février, le célèbre restaurant Blue Bay aura fait peau neuve pour accueillir les clients dans un tout nouvel espace. Pour rappel, le Blue Bay est l’établissement du chef doublement étoilé Marcel Ravin. « Il aura l’écrin que son talent mérite, s’est réjoui Stéphane Valeri. Nous avons la chance de compter de grands chefs internationaux à Monaco, mais Marcel Ravin, lui, a vraiment construit sa carrière au sein de la SBM et c’est une vraie fierté ! »

Marcel Ravin, l’autodidacte étoilé

2. Le très attendu Amazónico

Son ouverture avait dû être reportée en raison de quelques contretemps, mais enfin, le restaurant Amazónico, qui proposera une cuisine péruvienne et brésilienne, ouvrira ses portes le 4 avril 2024. Juché sur le toit du nouveau Café de Paris, il offrira « une vue encore plus belle que celle de la brasserie », des mots de Stéphane Valeri.

« Le concept cartonne à Madrid, Londres et Dubai, a rappelé le Président-Délégué. Amazónico va renforcer la dimension festive des établissements de la SBM. »

Amazónico © Monte-Carlo SBM

Stéphane Valeri a également rappelé que sept nouvelles boutiques ouvriront au sein du Café de Paris. Les premières devraient être prêtes en avril, les autres à l’automne.

Des sandwiches du Monte-Carlo Bar à la Direction du Café de Paris : Eric Gorjux, la recette du succès

3. L’arrivée d’une cuisine japonaise

Autre rendez-vous à ne pas manquer : le mois de juillet 2024, qui sera synonyme d’une nouvelle création en collaboration avec le chef trois étoiles Yannick Alleno. Le Crystal Bar proposera dès cet été de la cuisine japonaise. Une cuisine que Yannick Alleno connaît déjà, puisqu’il a ouvert son comptoir à sushis L’Abysse, au cœur du Pavyllon Ledoyen. Un comptoir doublement étoilé au Guide Michelin !

Son année à Monaco, ses projets, son combat pour son fils… Yannick Alleno se confie en interview

4. Le nouveau Moods

C’est une réouverture qui était très attendue par les habitués. Le Moods, ou plutôt « le new Moods » renaîtra le 17 octobre.

Dans les locaux de l’ancien établissement, ce nouveau Moods alliera music live et humour, grâce à un comedy club. Si la plupart des représentations seront en français, Stéphane Valeri n’exclut pas la programmation de spectacles en anglais. « Le new Moods permettra de prolonger la fête en arrière saison », a-t-il souligné.

A noter que le chef Marcel Ravin assurera la partie restauration en créant de la finger food, c’est-à-dire des plats adaptés à la restauration rapide.

5. Un musée dans les Caves de l’Hôtel de Paris

Dernier beau projet annoncé, et non des moindres : les immenses Caves de l’Hôtel de Paris (en réalité à cheval entre l’Hôtel de Paris et l’Hôtel Hermitage) vont être rénovées, ainsi que leur restaurant. Un musée va même voir le jour, « afin de valoriser cet exceptionnel patrimoine », a confirmé Stéphane Valeri.

Cette rénovation s’inscrit dans le cadre de festivités qui seront lancées dès le mois d’avril. En effet, en 1874, il y a donc 150 ans, Marie Blanc, alors veuve de François Blanc, succédait à son mari à la tête de la SBM et ordonnait la création des grandes caves de l’Hôtel de Paris. C’est elle, d’ailleurs, qui accueillera les visiteurs du musée. Des soirées exceptionnelles seront également organisées, en partenariat avec les plus grandes marques de vin, dont Pétrus.

L’année 2024 marquera aussi les 50 ans du Sporting, qui seront célébrés au Jimmy’z (réouverture prévue le 23 mars), au Coya et, bien sûr à la Salle des Etoiles.

Dans les coulisses du Sporting Monte-Carlo, Franck Zunino transforme la technique en show