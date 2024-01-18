Новый суши-бар, возвращение Moods и настоящий винный (!) музей — 5 главных проектов SBM в 2024 г.

Председатель и генеральный исполнительный директор Société des Bains de Mer (SBM) Стефан Валери представил амбициозные планы холдинга на новый, 2024 год.

Пресс-конференция прошла в гостеприимном Crystal Bar, расположенном в самом сердце знаменитого отеля Hermitage. Это мероприятие стало идеальным поводом подвести итоги, поздравить журналистов с Новым годом и познакомить их с предстоящими новинками от SBM.

1. Обновлённый ресторан Blue Bay

Один из основных проектов года увидит свет уже совсем скоро, буквально в следующем месяце. К середине февраля знаменитый ресторан Blue Bay под руководством шеф-повара Марселя Равена (Marcel Ravin), дважды удостоенного звезды «Мишлен», примет первых посетителей в обновлённом интерьере. Стефан Валери не скрывал своего энтузиазма: «Blue Bay наконец получит то обрамление, которого заслуживает признанный гений его шеф-повара. Мы счастливы, что в Монако работают сразу несколько выдающихся мировых звёзд гастрономии, но Марсель Равен — по-настоящему дитя SBM, и это несомненный повод для гордости!»

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2. Долгожданное открытие Amazónico

Открытие этого заведения было отложено из-за целого ряда непредвиденных обстоятельств, но, наконец, ресторан перуанской и бразильской кухни Amazónico распахнет свои двери 4 апреля 2024 года. Он располагается на крыше нового Café de Paris, откуда открывается, по словам Стефана Валери, «еще более впечатляющий вид, чем из брассери».

Генеральный директор также подчеркнул, что концепт Amazónico уже снискал огромный успех в Мадриде, Лондоне и Дубае и, несомненно, станет важной частью развлекательной индустрии SBM.

Amazónico © Monte-Carlo SBM

Стефан Валери также отметил, что в здании нового Café de Paris откроются семь новых бутиков. класса люкс: первый из них увидит свет уже в апреле, остальные — осенью.

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3. Торжество японской кухни

Еще одной важной вехой 2024 года станет июль, который ознаменует новую ступеньку сотрудничества SBM c титулованным шеф-поваром Янником Аллено, удостоенным трёх звёзд «Красного гида». Crystal Bar ждёт поклонников японской кухни. Это кулинарное искусство уже знакомо Яннику Аллено, ведь он успешно запустил суши-бар L’Abysse, отмеченный двумя звёздами «Мишлен», в своём парижском ресторане Pavyllon Ledoyen.

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4. Возвращение Moods

Завсегдатаи легендарного клуба Moods с нетерпением ждали этого момента: открытие нового заведения запланировано на 17 октября.

Концепт нового клуба Moods предлагает уникальное сочетание живой музыки и выступлений стендап-артистов в рамках комедийного клуба. Несмотря на то что большинство шоу будут проходить на французском языке, Стефан Валери не исключил возможности проведения концертов на английском. «Новый Moods предоставит возможность продлить праздник и в межсезонье», — подчеркнул он.

За кейтеринг отвечает шеф-повар Марселя Равена, который разработал ассортимент закусок, идеально подходящих для вечеринок.

5. Винный музей в погребах Hôtel de Paris

И наконец, последнее, но не менее важное – огромные винные погреба Hôtel de Paris (практически находящиеся между Hôtel de Paris и l’Hôtel Hermitage) будут отремонтированы наравне с рестораном. Стефан Валери также подтвердил создание музея, который «сохранит и продемонстрирует это удивительное наследие».

Реконструкция станет частью серии праздничных мероприятий, запланированных на апрель. Ведь именно 150 лет назад, в 1874 году, Мари Блан, вдова Франсуа Блана, сменила своего мужа на посту главы SBM и распорядилась создать большие погреба в отеле Hôtel de Paris. Создатели обещают, что она лично будет приветствовать посетителей музея… Специальные мероприятия также будут организованы в партнерстве с ведущими винными брендами, включая Pétrus.

В 2024 году также будет отмечаться пятидесятилетие развлекательного комплекса «Спортинг» (Le Sporting), празднование «золотого» юбилея пройдёт в Jimmy’z (клуб вновь откроется 23 марта), в Coya и, конечно же, в «Звёздном зале» (Salle des Etoiles).

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