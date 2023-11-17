Легендарное Café de Paris вновь распахнуло свои двери

Café de Paris Monte-Carlo первоначально открылось в январе 1868 года под названием Café Divan - © Monte-Carlo SBM

Заведение было полностью забронировано с самого первого дня!

Этого дня всё Княжество ждало уже очень давно… Во вторник, 14 ноября, после значительной перепланировки флагманское заведение Société des Bains de Mer (SBM), знаменитое Café de Paris Monte-Carlo, снова открылось для публики.

Ресторан на 500 мест был полностью заполнен к обеду, а многие гости с нетерпением ожидали своей очереди. Ремонт, проведенный студией дизайна и архитектуры Дэвида Коллинза (David Collins), радикально преобразил интерьер, однако некоторые элементы прошлого были сохранены. Особое внимание привлекли стеклянные витрины, украшенные знаками зодиака.

Стеклянные витрины, украшенные знаками зодиака, — дань памяти прежнему дизайну ресторана — © Monte-Carlo SBM

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Фокус на французской гастрономии

В теплой и дружелюбной атмосфере, напоминающей парижские брассери, посетители наслаждались изысканной едой, удобно расположившись в основном зале или на солнечных террасах. С верхней террасы открывается великолепный панорамный вид на площадь Казино, а также на ресторан Amazónico на крыше Café de Paris, который мы сможем в полной мере оценить следующей весной.

Клиенты могут расположиться как в зале, так и на террасе — © Monte-Carlo SBM.

Меню ресторана, созданное шеф-поваром Виктором Марионом (Victor Marion), включает классические блюда брассери, такие как фаршированные яйца «Мимоза», запечённый паштет, морские гребешки, луковый гратен «Франсуа Блан», улитки по-бургундски, домашний фуа-гра, устрицы и рыбный суп…

В Café de Paris Monte-Carlo вы можете попробовать фаршированные яйца «Мимоза» с икрой, запечённый паштет или луковый гратен «Франсуа Блан» – © Monte-Carlo SBM

Здесь представлены богатые кулинарные традиции Франции со средиземноморскими нотками, такими как традиционный луковый пирог писсаладьер, монегасские барбаджуаны и великолепный салат нисуаз!

Шеф-повар Виктор Марион – © Monte-Carlo SBM

Десерты, тем временем, тоже поражают воображение: крем-брюле с сицилийскими фисташками, тарт с шоколадным суфле, «Плавающий остров», мильфей с ликёром Grand Marnier, фламбированная «запечённая Аляска»… Гурманам есть чем поживиться!

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Знаете ли вы, как появились блинчики креп-сюзетт?

Сердце меню десертов – это, несомненно, блинчики креп-сюзетт, фламбированные прямо перед гостями. Их случайное изобретение в Café de Paris стало одной из вех в истории заведения:

«В 1896 году в Café de Paris Monte-Carlo, когда принц Уэльский, будущий король Эдуард VII, был постоянным гостем в Монако, его спутниками часто бывали коронованные особы и аристократы с тугими кошельками.

Однажды шеф-повар Карпантье готовил блинчики с ликером для принца, и внезапно содержимое сковороды вспыхнуло. Принц был в восторге от этого зрелища и поинтересовался у шеф-повара, как называется это блюдо.

Блинчики креп-сюзетт был изобретен в Café de Paris — © Monte-Carlo SBM

Сообразительный Карпантье ответил, что блюдо было придумано специально для этого случая, и предложил назвать его «Блинчики Принца».

В порыве галантности Принц Уэльский подсказал вместо этого назвать блинчики в честь своей прекрасной спутницы, которую звали…Сюзетт».

Ресторан открыт 18 часов в сутки

155 лет спустя после своего открытия под первоначальным названием Café Divan, Café de Paris Monte-Carlo продолжает обновляться и радовать гостей.

Здесь вас ждет простой, но изысканный прием: динамичная атмосфера типичных парижских брассери на первом этаже и более спокойная, уютная обстановка — на втором.

Обслуживание 18/24 позволяет принимать гостей даже поздним вечером, делая это место идеальным для ужина после спектакля в Опере.

Одно можно сказать наверняка: Café de Paris Monte-Carlo – это место, которое непременно стоит посетить в Монако, будь это ваш первый визит или один из многих!

Персонал Café de Paris приветствует Вас круглосуточно и с улыбкой! — © Monte-Carlo SBM

Практическая информация: