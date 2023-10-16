Мы попробовали: Taera, или изыски венесуэльской кухни в самом сердце Монте-Карло

Этот поп-ап ресторан расположился в открытом внутреннем дворике Hôtel de Paris.

Само слово «taera» имеет глубокое значение: оно происходит из диалекта народа варрау, проживающего на территории Венесуэлы, и переводится как «сила». Этот термин идеально отражает карьерный путь 29-летнего шеф-повара Виктории Валлениллы (Victoria Vallenilla).

Начав свою кулинарную карьеру в ресторане Coya, она открыла собственный поп-ап ресторан в патио Hôtel de Paris после более чем годовой подготовки. «В этом проекте уже были свои взлеты и падения, так как это было создание нового бренда. В человеческом плане, всё было чудесно (…) Но это был и особый вызов, потребовавший много напряженной работы», — поделилась она.

Шеф-повар Виктория Валленилла в течение года трудилась, чтобы открыть свой поп-ап ресторан — © Monte-Carlo SBM.

Её концепция кулинарного искусства — это скромная, но при этом элегантная кухня, которая соответствует философии Monte-Carlo SBM. Виктория признаётся: «Мой опыт связан с пятизвёздочными отелями и ресторанами, отмеченными звездами «Мишлен», потому что именно туда я стремилась с самого начала. Но я никак не могла найти свою идентичность: мне нравились приёмы и коды высокой гастрономии, но я всегда хотела привнести нечто задорное, выйти из зоны комфорта. Coya познакомила меня с южноамерикансокй самобытностью, которой мне так не хватало. Я горжусь этим: в кулинарии нет социальных барьеров или границ. Поскольку венесуэльская кухня не очень хорошо известна в мире, первая цель Taera — предложить повседневную кухню в дружеской обстановке».

Типичные блюда венесуэльской кухни

В меню Taera вы найдете типичные венесуэльские блюда, приготовленные с использованием превосходных ингредиентов. Среди них — хрустящие сырные рулетики tequeños clasicos с соусом гуасакака, классический pabellón criollo (сочетание измельченной говядины, риса, черной фасоли, плантанов и перепелиных яиц), а на десерт – нежнейший сливочный ванильно-карамельный флан quesillo tradicional по рецепту, унаследованному шеф-поваром от её бабушки. Конечно же, в меню также есть и другие блюда на любой вкус, способные удовлетворить самого взыскательного гурмана.

Кухня шеф-повара Виктории Валлениллы лаконична, но поражет богатством палитры — © Monte-Carlo SBM

Лаконичное меню Taera основано на продуктах, некоторые из которых, такие как чёрные бобы и авокадо, привозятся напрямую из Южной Америки. Однако большинство продуктов поставляется из Европы, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Например, типичные венесуэльские сыры доставляются из Испании.

Пока планируется, что Taera проработает в сердце Hôtel de Paris в течение года. Однако не исключено, что по окончании этого срока ресторан «переедет» на новое место.

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Мнение редакции

С первого взгляда на интерьер и блюда Taera посетители погружаются в магию красок и ароматов, отправляясь в увлекательное совместное путешествие по южноамериканской кухне.

Вкусовые качества также на высоте. Для посетителей, знакомых с кухней ресторана Coya, отметим, что венесуэльская кухня покажется им менее острой, чем её перуанская соседка, но она не уступает по насыщенности и ароматности.

Одной из изюминок Taera являются арепас — хрустящие кукурузные лепешки, служащие основой для множества блюд. Например, arepa de queso de mano con cecina de Wagyu — кукурузная лепешка с мягким белым сыром кесо де мано и мраморной говядиной Вагю. А pabellón criollo — это нежнейшая измельченная говядина, приправленная сладкими нотками банана-плантана.

Сладкоежек ждёт множество великолепных десертов. От воздушного ванильно-карамельного флана до сливочного шоколадного мусса и удивительного мороженого с пикантной ноткой — здесь есть богатый выбор для всех любителей сладкого. Наш фаворит: рисовый пудинг с хрустящей карамелью, ванилью и бобами тонка — обязательно попробуйте!

Практическая информация: