Бранч с шампанским возвращается в Monte-Carlo Bay & Resort

С 1 октября 2023 по 30 июня 2024 года бранч с шампанским возвращается в Calypso. © Monte-Carlo SBM

С 1 октября 2023 по 30 июня 2024 ресторан Calypso предлагает бранч, задуманный шефом Марселем Равен.

За 135 евро на персону Brunch Party с шампанским предлагает салатный бар и устричный бар, состоящий из широкого ассортимента морепродуктов. Параллельно с этим пройдет «show cooking», чтобы «доставить не только гастрономическое, но и визуальное удовольствие при виде ингредиентов, отобранных по последнему вдохновению шефа. Ваши вкусовые рецепторы оценят прекрасное мясо и рыбу, а гурманы насладятся стендом вафель, блинчиков и мороженого, дополняющим большой буфет яств», сообщает компания Monte-Carlo SBM.

Ресторан Calypso в отеле Monte-Carlo Bay & Resort. © Monte-Carlo SBM

Во время бранча в свободном доступе будет предложено шампанское Taittinger Cuvée Prestige под аккомпанемент живой музыки.

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