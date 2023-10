Il Brunch Champagne Party torna al Monte-Carlo Bay & Resort

Dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, Calypso ospiterà il brunch ideato dallo chef Marcel Ravin.

Per 135 € a testa, il Brunch Champagne Party offre un buffet di insalate e un buffet di ostriche con un’ampia scelta di frutti di mare. In parallelo, lo show cooking continua “a deliziare gli occhi e il palato, con ingredienti selezionati in base alle ultime proposte dello chef”. Potrete stuzzicare le vostre papille gustative con tagli pregiati di carne e pesce, e godervi gli stand di waffle, crêpe e gelati che sono la ciliegina sulla torta di un ampio buffet di prelibatezze”, scrive la Monte-Carlo SBM.

Il Calypso al Monte-Carlo Bay & Resort. © Monte-Carlo SBM

Il brunch prevede anche un open bar di Champagne Taittinger Cuvée Prestige e un sottofondo di musica dal vivo.

