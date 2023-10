Le Brunch Party au Champagne est de retour au Monte-Carlo Bay & Resort

Du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024, le Calypso accueille ce brunch pensé par le Chef Marcel Ravin.

Pour 135€ par tête, le Brunch Party au Champagne propose un bar à salade, accompagné d’un bar à huîtres composé d’une large gamme de produits de la mer. En parallèle, le « show cooking » n’est pas en reste « pour régaler les yeux et le palais, avec des ingrédients sélectionnés selon les dernières inspirations du chef. Les papilles seront émoustillées par de belles pièces de viande et de poisson, tandis que les gourmands apprécieront le stand de gaufres, de crêpes et de glaces qui complètent un grand buffet de gourmandises », décrit la Monte-Carlo SBM

Le Calypso au Monte-Carlo Bay & Resort. © Monte-Carlo SBM

Pendant ce brunch, le Champagne Taittinger Cuvée Prestige est en libre accès et le tout est maintenant accompagné par de la musique live.

