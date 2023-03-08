Café de Paris откроется чуть позже намеченного

Ремонт, начатый в марте 2022 года, изначально должен был длиться 16 месяцев.

Он должен был закончиться в июле, но кафе откроется только осенью 2023 года. Новое Café de Paris не будет готово к лету, из-за «задержек, которые часто встречаются при таких работах, и трудностей, связанных с международной обстановкой, в сроках поставок многих материалов.»

Компания Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) заявила об этом в понедельник, 6 марта. Новый исполняющий директор концерна, Стефан Валери, собрал всех ответственных за ремонт, чтобы подвести итоги проделанных работ на этом новом комплексе, который будет включать в себя ресторан Café de Paris, ресторан Amazónico и много шикарных бутиков.

Каким будет легендарное Café de Paris Monte-Carlo после реконструкции?

Таким образом, ресторан Café de Paris откроется в конце октября. Ресторан Amazónico откроется позже, точная дата пока не сообщалась.

Компания SBM уточняет, что все отделы концерна «непосредственно работают над сокращением сроков ремонта и управлением персоналом, предусмотренным для эксплуатации заведений.»