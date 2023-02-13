Три новых заведения компании Société des Bains de Mer

Первые фотографии Amazónico, Maona Monte-Carlo и Club La Vigie.

Компания Société des Bains de Mer (SBM) готовится к лету еще с зимы. Лето обещает быть праздничным! Открываются три новых заведения: ресторан Amazónico, в будущем Café de Paris, летнее кабаре под открытым небом Maona Monte-Carlo и новое заведение в Пуант де ля Вижи: Club La Vigie.

В преддверии скорого открытия получены первые фотографии этих заведений, сочетающих роскошь и праздничное настроение.

В ресторане Amazónico дегустируем Латинскую Америку

Один из главных проектов – конечно, Amazónico: начиная с лета, этот ресторан пригласит посетителей в путешествие по Южной Америке и познакомит их с ароматами Бразилии и Перу. Заведение разместится на крыше будущего Café de Paris и расширит сеть ресторанов Amazónico, уже покоривших Мадрид, Лондон и Дубай.

© Monte-Carlo SBM

Как видно на фото выше, внутреннее убранство ресторана вдохновлено амазонскими лесами и джунглями и располагает к свежести и отдыху под живой латиноамериканский джаз, босса-нова и кубинскую музыку. Зал Bar & Lounge будет жить в «электропических» ритмах местных ди-джеев. И наконец – ночной клуб Speakeasy для клиентов ресторана.

Работа на сезон 2023? SBM предлагает работу в Монако

Club La Vigie – захватывающий вид на Средиземное море

2 июня откроется Club La Vigie. В этот день уже знаменитый Пуант де ля Вижи преобразится в частный клуб с полудня до 20:00. Клиентов ждет элегантная атмосфера на берегу и захватывающий вид на Монако и Средиземное море.

© Monte-Carlo SBM

Club La Vigie будет сочетать дух пляжного клуба со средиземноморской кухней, изобретательными коктейлями и, конечно, интересной музыкальной программой. Следует особо отметить пять бунгало в сосновом бору – «Love Nests» – где можно провести время с друзьями в более интимной обстановке.

Maona Monte-Carlo – под звездным небом

В конце июня Maona Monte-Carlo откроет посетителям свои двери на вилле-террасе на скалах рядом с Monte-Carlo Beach. Название заведения происходит от сочетания имен Марии Каллас и Аристотеля Онасиса, основавших первый клуб Maona на Ривьере в 1962 году. Maona Monte-Carlo будет уникальным в своем роде местом: летнее кабаре под открытым небом. Живая музыка будет сочетаться с кулинарным монегасским наследием. Компания Monte-Carlo SBM позвала на помощь семьи монегасков и собрала через них лучшие рецепты, объединив их в местное гурманское меню: дикие креветки под горящей анисовкой, тальолини с цесаркой, лимонный пирог и персик Мельба в честь знаменитого шефа Огюста Эскофье.

© Monte-Carlo SBM

Бар Sauvage предложит ассортимент коктейлей, названных в честь различных кварталов Монако, а также редкие алкогольные напитки, как например вермуты 50-60-х годов, эксклюзивную настойку на монегасских апельсинах, а также Negroni Monte-Carlo 1956 года, года свадьбы Князя Ренье III и Грейс Келли. Эти великолепные напитки можно будет дегустировать под аккомпанемент пианиста, оперной певицы и ди-джея каждый день с 19:00 до 02:00. В баре предусмотрена зона ультра-VIP на 12 мест, а также Tam Tam Room в память о фильме «Принцесса Там-Там» 1935 года с Жозефиной Бейкер в главной роли.