À la recherche d’un poste pour la saison 2023 ? À Monaco, la SBM recrute

Une « Journée des Talents » est prévue en mars prochain.

À vos agendas ! La Société des Bains de Mer organise le mercredi 1er mars une journée dédiée au recrutement de saisonniers. De 9 heures à 19 heures, les candidats seront reçus au One Monte-Carlo par les managers du groupe, comme c’était le cas en octobre dernier.

Pour rappel, la SBM est l’un des principaux acteurs du secteur des jeux en Europe et le leader du tourisme de luxe en Principauté. Il exploite l’Hôtel de Paris, l’Hôtel Hermitage, le Monte-Carlo Beach, le Monte-Carlo Bay et plus de 30 restaurants et bars dont les quatre restaurants étoilés : le « Louis XV- Alain Ducasse », « Elsa », le « Blue Bay » et « Pavyllon, un restaurant Yannick Alléno ».

Les activités du Resort regroupent également les « Thermes Marins Monte-Carlo », établissement phare de toute l’offre « bien-être » de l’entreprise, le « Sporting Monte-Carlo », avec sa célèbre Salle des Etoiles, la discothèque « Jimmy’z » , ainsi que le lieu de la fête par excellence : la « Rascasse ». Les opportunités sont donc nombreuses.

1 000 salariés supplémentaires

Pendant la haute saison, qui s’étale d’avril à septembre/octobre environ, 1 000 salariés supplémentaires rejoignent la SBM. « Cet été, avec l’ouverture des nouveaux points de vente, nous recherchons des candidats dans tous les métiers de l’hôtellerie-restauration, que ce soit en cuisine, en salle, ou à l’accueil. Nous avons aussi des besoins au niveau de la sécurité, du room-service et de l’entretien», exposait en décembre dernier Sophie Vincent, Directrice des Ressources Humaines du groupe.

Date : mercredi 1er mars 2023 de 9 heures à 19 heures

Lieu : One Monte-Carlo, Centre de Conférences (1 Place du Casino)

À noter : si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, vous pouvez toujours envoyer votre CV à recrutement@sbm.mc.