В четверг Жан-Люк Биамонти (Jean-Luc Biamonti), генеральный директор группы Société des Bains (SBM), представил прессе визуальный ряд нового Café de Paris, открытие которого запланировано на июнь 2023 года.

С того момента, как было объявлено о реконструкции Café de Paris, разговоры о том каким может быть легендарное заведение не утихали ни на минуту. И вот наконец, в минувший четверг, в амфитеатре One Monte-Carlo наконец представили подробный проект Café de Paris. Работы уже начались и должны быть завершены в следующем году. Торжественное открытие назначено на 20 июня 2023 года.

Колоссальный проект стоимостью около 40 миллионов евро, который был разработан и задуман знаменитым в Княжестве архитектором Александром Жиральди (Alexandre Giraldi), а также Александром Перро (Alexandre Perrot), главным архитектором исторических зданий.

Среди основных нововведений — два дополнительных уровня на крыше нынешнего Café de Paris, что позволит создать второй этаж для брассери и уникальный для Княжества руфтоп площадью почти 1000 м2 рядом с нынешним залом Bellevue.

© Perrot & Richard Architectes / Alexandre Giraldi

Именно здесь клиенты смогут открыть для себя Amazonico, модную ресторанную концепцию, которая зародилась в Мадриде, а сейчас представлена в Дубае и Лондоне. Amazonico, созданный по образцу Coya в плане атмосферы, но с совершенно другой кухней, предлагает исключительные мясные блюда и суши. К Amazonico Monte-Carlo также будет пристроен танцевальный бар, предназначенный для клиентов ресторана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мари Блан: женщина, без которой бы не было Монте-Карло

© Perrot & Richard Architectes / Alexandre Giraldi

Этажом ниже, Café de Paris получит совершенно новую террасу площадью 280 м2, которая дополнит террасу на площади перед Казино, с шикарным и первоклассным меню. На время проведения работ, со среды 10 марта, Café de Paris временно переместилось в Salle Empire, расположенный на другой стороне площади Казино. Это было сделано SBM, чтобы избежать шумового загрязнения во время работ.

©Perrot & Richard Architectes / Alexandre Giraldi

Вокруг нового Café de Paris будет также построено новое помещение площадью 800 м2, предназначенное для бутиков класса люкс. Хотя еще не известно какие именно бутики откроются в этом новом здании, Жан-Люк Бьямонти подтвердил, что SBM ведет переговоры с новыми брендами, которые еще не представлены в Княжестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директор Café de Paris уходит на пенсию

©Perrot & Richard Architectes / Alexandre Giraldi

Бутики могут быть открыты в начале 2023 года, за несколько недель до ресторанов. В общей сложности не менее 14 000 м2 будет сдано в эксплуатацию в совершенно новом здании, полностью соответствующем духу времени и своей истории.