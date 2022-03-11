В четверг Жан-Люк Биамонти (Jean-Luc Biamonti), генеральный директор группы Société des Bains (SBM), представил прессе визуальный ряд нового Café de Paris, открытие которого запланировано на июнь 2023 года.
С того момента, как было объявлено о реконструкции Café de Paris, разговоры о том каким может быть легендарное заведение не утихали ни на минуту. И вот наконец, в минувший четверг, в амфитеатре One Monte-Carlo наконец представили подробный проект Café de Paris. Работы уже начались и должны быть завершены в следующем году. Торжественное открытие назначено на 20 июня 2023 года.
Колоссальный проект стоимостью около 40 миллионов евро, который был разработан и задуман знаменитым в Княжестве архитектором Александром Жиральди (Alexandre Giraldi), а также Александром Перро (Alexandre Perrot), главным архитектором исторических зданий.
Среди основных нововведений — два дополнительных уровня на крыше нынешнего Café de Paris, что позволит создать второй этаж для брассери и уникальный для Княжества руфтоп площадью почти 1000 м2 рядом с нынешним залом Bellevue.
Именно здесь клиенты смогут открыть для себя Amazonico, модную ресторанную концепцию, которая зародилась в Мадриде, а сейчас представлена в Дубае и Лондоне. Amazonico, созданный по образцу Coya в плане атмосферы, но с совершенно другой кухней, предлагает исключительные мясные блюда и суши. К Amazonico Monte-Carlo также будет пристроен танцевальный бар, предназначенный для клиентов ресторана.
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Этажом ниже, Café de Paris получит совершенно новую террасу площадью 280 м2, которая дополнит террасу на площади перед Казино, с шикарным и первоклассным меню. На время проведения работ, со среды 10 марта, Café de Paris временно переместилось в Salle Empire, расположенный на другой стороне площади Казино. Это было сделано SBM, чтобы избежать шумового загрязнения во время работ.
Вокруг нового Café de Paris будет также построено новое помещение площадью 800 м2, предназначенное для бутиков класса люкс. Хотя еще не известно какие именно бутики откроются в этом новом здании, Жан-Люк Бьямонти подтвердил, что SBM ведет переговоры с новыми брендами, которые еще не представлены в Княжестве.
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Бутики могут быть открыты в начале 2023 года, за несколько недель до ресторанов. В общей сложности не менее 14 000 м2 будет сдано в эксплуатацию в совершенно новом здании, полностью соответствующем духу времени и своей истории.