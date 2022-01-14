После почти 30-летнего пребывания во главе знаменитого ресторана, Стефано Бранкато (Stefano Brancato) покидает свой пост.

Новая веха в истории Café de Paris Monte-Carlo. Стефано Бранкато – директор заведения в течение 26 лет – уходит на пенсию и уступает место Эрику Горжюс (Éric Gorjux). Стефано Бранкато вошел в состав сотрудников компании Société des Bains de Mer в 1980 году, в качестве старшего официанта в бывшем отеле Мирабо (Mirabeau), прежде чем пополнить ряды Café de Paris в 1994 году и возглавить ресторан годом позже.

В свою очередь, Эрик Горжюс ранее работал в Будда-Бар Монте-Карло (Buddha-Bar Monte-Carlo), но также и в Café de Paris, в качестве помощника директора. С 2019 года он занимал должность Генерального Директора ресторана Coya.

В интервью телеканалу Monaco Info в четверг 13 января Стефан Бранкато поделился своими воспоминаниями о работе в ресторане и рассказал несколько забавных историй: «как-то вечером к нам на ужин пришел Жан-Поль Бельмондо и, по невероятному стечению обстоятельств, также пришли и музыканты из Gipsy Kings. Они подошли к нему поздороваться, и так как у них с собой была лишь одна маленькая гитара, они сыграли небольшую композицию. У этого заведения есть душа».

Размышляя о своём опыте в Café de Paris, «напряженном, но крайне увлекательном», Стефано Бранкато высоко оценил работу персонала ресторана. Напомним, что в конце февраля заведение закроется на ремонт и переместится в Императорский Зал до 2023 года.