Stéphane Valeri, officiellement nouveau Président-Délégué de la SBM

Il remplace Jean-Luc Biamonti, dont le mandat prend fin après dix années aux commandes de la SBM.

Stéphane Valeri a fondé et dirigé un groupe de communication devenu leader en Principauté entre 1987 et 2003, avant d’entamer son parcours public au service de l’Etat monégasque.

Il a ainsi présidé le Conseil National de 2003 à 2010 et de 2018 à 2022. Entre-temps, soit entre 2010 et 2017, il a été nommé par le Prince Albert II Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. On lui doit notamment la réforme des retraites du secteur privé et la mise en place du télétravail.

Si dans le cadre de ces fonctions depuis 2003, il a pu suivre l’évolution de la SBM de façon régulière, il en est devenu Administrateur par cooptation du Conseil d’Administration le 23 septembre 2022.

Commandeur de l’Ordre de Saint-Charles et Officier de la Légion d’Honneur, il est désormais le nouveau Président-Délégué du groupe, en pleine santé financière.

Stéphane Valeri ne cache pas sa fierté

« Je prends mes nouvelles fonctions avec fierté, au sein de cette grande société à laquelle ma famille et moi-même sommes très attachés depuis plusieurs générations », commente via un communiqué Stéphane Valeri en rendant hommage à son prédécesseur. Avant d’ajouter : « Je remercie le Conseil d’Administration pour sa confiance. Je mesure l’ampleur de la tâche qui m’attend et je m’engage pleinement dès à présent pour continuer de faire prospérer et rayonner le fleuron économique de la Principauté. »