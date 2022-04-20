Назначенный в начале года директором Café de Paris вместо Стефано Бранкато (Stefano Brancato), занимавшего этот пост последние двадцать шесть лет, Эрик Горжюс (Éric Gorjux) принял один из самых сложных вызовов в своей жизни. Хотя вряд ли это может напугать горящего своим делом профессионала с внушительным резюме, который знает заведения Княжества как свои пять пальцев.

Это была любовь с первого взгляда. «Я только что приехал в Монако, и мой отец взял меня с собой выпить кофе на террасе Café de Paris, — говорит Эрик Горжюс, с улыбкой вспоминая эту первую встречу с легендарным заведением Société des Bains de Mer. —В тот день я сказал себе: «Ух ты, это место просто потрясающее!»

И спустя тридцать лет именно оказался у руля. Весомая причина для гордости для того, кто переехал с родной Корсики на Лазурный берег в возрасте 22 лет. «Я родился в Ницце, но вырос на Корсике. Там я получил школьное образование, там же до сих пор живут некоторые члены моей семьи».

Головокружительная карьера

Покинуть Остров Красоты оказалось нелегко. Но в Каннах, куда он приехал в начале 1990-х годов, а затем и в Монако несколько лет спустя Эрик Горжюс быстро создал себе впечатляющую репутацию.

Я стоял у истоков многих запусков и очень горжусь этим. Эрик Горжюс

«Я начал с подработок в Monte Carlo Bar, — рассказывает он. — Кроме этого, я был еще и диджеем, что позволило мне познакомиться со многими людьми в Монако». Более десяти лет он работал в самых разных заведениях Княжества: от Zebra Square (ныне Zelo’s Monaco) до Thirty-Nine Monte-Carlo и Tip Top. Официант, старший официант, помощник метрдотеля… Эрик Горжюс сменил немало профессий.

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Позже он отправится в столицу. «Я уехал в Париж в середине 2000 года, чтобы устроиться в группу компаний Frères Blanc, под контролем которой находятся четырнадцать крупнейших ресторанов города». Два года спустя и с «очень поучительным опытом» в кармане Эрик Горжюс вернулся в родные пенаты в составе компании Dalton Group.

Обновлённое Café de Paris откроется летом 2023 года / © Perrot & Richard Architectes/Alexandre Giraldi

«Зов Юга был слишком могуч», — улыбается этот энтузиаст кайтсерфинга, который частенько отправляется к заливу Йер, если не стихает ветер и позволяет график. — Я проработал год в Каннах, а затем вновь стал устраиваться на работу в Монако».

Компания SBM стала его неотъемлемой частью

На этот раз роман с Монако закрутился всерьёз и надолго. А в карьере Эрика Горжюса наметился крутой поворот. «Я подал заявление о приеме на работу в Maya Bay, который открылся в 2007 году. Это был замечательный опыт».

Наша цель – вновь увидеть в стенах Café de Paris местных жителей и монегасков. Эрик Горжюс

Его профессионализм не остался незамеченным и привёл его в компанию SBM в момент открытия Buddha Bar. Поразительный успех! «Но по семейным обстоятельствам я предпочел уйти после четырёх лет работы в этом заведении, — признается он. — Затем я два года проработал в семейном офисе».

Как профессионал с многочисленными и незаурядными талантами, Эрик чувствовал какую-то пустоту. Возможность вернуть Rampoldi Monte-Carlo на прежний уровень казалась очень пленительной. «Я стоял у истоков многих запусков, — говорит он, — и очень горжусь этим».

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После Rampoldi ему предложили взять на себя запуск ресторана COYA Monte-Carlo — и вновь поразительный усмех! «Это открытие было просто фантастическим. Листы ожидания были огромными». Случайный поворот в беседе — и наш герой, горячий поклонник автомобильного спорта, получает поистине блестящее предложение: возглавить Café de Paris после ухода Стефано Бранкато. Эмоции зашкаливали… Тридцать лет спустя после той самой первой чашки кофе в Café de Paris Эрик Горжюс видел, как сбывается его мечта.

«Я не колебался ни секунды!» Теперь его ждет нешуточное испытание – вновь вернуть легендарному заведению славу «Того Самого Café de Paris». «Наша цель – вновь увидеть в стенах Café de Paris местных жителей и монегасков. В условиях жёсткой конкуренции число клиентов немного сократилось». Но ни у кого нет сомнений, что, благодаря высочайшему профессионализму Эрика Горжюса, будущие посетители обновлённого Café de Paris унесут с собой только самые лучшие впечатления.