Ristorante giapponese, Moods, museo… 5 importanti progetti della SBM per il 2024

Il presidente e amministratore delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) ha annunciato le novità del gruppo per il nuovo anno.

È nell’accogliente Crystal Bar, nel cuore dell’Hotel Hermitage, che Stéphane Valeri ha rivolto alla stampa i suoi auguri per il 2024. È stata l’occasione per l’amministratore delegato della SBM di fare il punto della situazione sui principali progetti del gruppo.

1. Il nuovo Blue Bay

Uno di questi vedrà la luce proprio il mese prossimo. A metà febbraio, il famoso ristorante Blue Bay sarà pronto a sfoggiare il suo nuovo look e accogliere la clientela in uno spazio inedito. Ricordiamo che il Blue Bay è il ristorante dello chef con due stelle Michelin Marcel Ravin. “Il nuovo ambiente rispecchierà il suo talento”, ha commentato Stéphane Valeri. “Abbiamo la fortuna di poter contare su alcuni grandi chef internazionali a Monaco, ma Marcel Ravin ha costruito la sua carriera alla SBM e ne andiamo molto fieri!”.

2. Il tanto atteso Amazónico

L’apertura è stata rimandata a causa di una serie di contrattempi, ma alla fine, il ristorante Amazónico, che offrirà una cucina peruviana e brasiliana, aprirà i battenti il 4 aprile 2024. Sul tetto del nuovo Cafè de Paris, promette “una vista ancora più bella di quella della brasserie”, afferma Stéphane Valeri.

“Il concept ha riscosso grande successo a Madrid, Londra e Dubai”, ha affermato il Presidente e Amministratore Delegato. “Amazónico sarà una nuova aggiunta ai locali di intrattenimento della SBM”.

Stéphane Valeri ha inoltre ricordato che all’interno del Café de Paris apriranno sette nuovi negozi. I primi dovrebbero essere pronti ad aprile, gli altri in autunno.

3. Un nuovo ristorante giapponese

Un altro appuntamento da non perdere sarà a luglio 2024, quando verrà lanciata la novità in collaborazione con lo chef con tre stelle Michelin Yannick Alleno. Da quest’estate, il Crystal Bar proporrà anche una selezione di piatti giapponesi. La cucina orientale non è sconosciuta allo chef, visto che ha aperto il sushi bar L’Abysse al Pavyllon Ledoyen, che si è aggiudicato ben due stelle Michelin!

4. Il nuovo Moods

Questa apertura è tanto attesa dagli habitué. Il Moods, o meglio “il new Moods” aprirà il 17 ottobre.

Il nuovo Moods, che si trova negli stessi locali, unirà musica dal vivo e comicità in un comedy club. Anche se la maggior parte degli spettacoli sarà in francese, Stéphane Valeri non esclude una programmazione in inglese. “Con il new Moods la festa continuerà anche fuori stagione”, ha sottolineato.

Da notare che la ristorazione è affidata a Marcel Ravin che creerà una selezione di finger-food.

5. Un museo nelle cantine dell’Hotel de Paris

Ultimo bel progetto annunciato, ma non per importanza, la ristrutturazione delle immense cantine dell’Hotel de Paris (in realtà tra l’Hotel de Paris e l’Hotel Hermitage) e del loro ristorante. Nascerà anche un museo, “per valorizzare questo patrimonio straordinario”, ha confermato Stéphane Valeri.

La ristrutturazione fa parte di una serie di eventi che saranno lanciati dal mese di aprile. Proprio 150 anni fa, nel 1874, Marie Blanc, vedova di François Blanc, ereditò il timone della SBM dal marito e ordinò la realizzazione delle grandi cantine dell’Hôtel de Paris. Sarà lei, in un certo senso, ad accogliere i visitatori nel museo. Sono previste anche serate eccezionali organizzate in collaborazione con le più rinomate cantine, tra cui Pétrus.

Il 2024 segna anche i 50 anni dello Sporting, che saranno festeggiati al Jimmy’z (riapertura prevista il 23 marzo), al Coya e, ovviamente, alla Salle des Etoiles.

