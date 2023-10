La Monte-Carlo SBM ha ufficialmente acquisito il Palace des Neiges a Courchevel

I lavori di ristrutturazione inizieranno ad aprile prossimo.

È ufficiale! Il 3 ottobre, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) ha acquistato il Palais des Neiges a Courchevel 1850.

Stéphane Valeri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, e Pascal Camia, Direttore dello Sviluppo Internazionale, hanno incontrato Mathieu Baiardi, Direttore Generale delle Finanze di Alp Azur Hôtels, per la firma dell’accordo.

Affinché l’acquisizione andasse per il meglio, la SBM si è rivolta al gruppo Vallat, che vanta una conoscenza approfondita del mercato immobiliare delle Alpi del Nord, in particolare della valle di Courchevel. La famiglia di Joffray Vallat, presidente del gruppo, è infatti presente sul territorio da anni.

La SBM ha rilevato un’istituzione nel cuore della stazione sciistica situata nel “Jardin Alpin”. I lavori di ristrutturazione inizieranno nell’aprile 2024, al termine della stagione invernale 2023/2024, e daranno nuova vita al prestigioso palazzo. Alp’Azur continuerà a gestire l’hotel fino all’inizio dei lavori.

Il Palace des Neiges vanta una posizione ideale nella stazione sciistica – © Courchevel Tourisme

“È una grande soddisfazione per il nostro gruppo riuscire a concludere, per la prima volta nella storia, l’acquisizione di un hotel su scala internazionale, e farlo insieme ad alcuni dei più grandi nomi dell’hotellerie di lusso nelle Alpi. La futura proprietà ristrutturata sarà per noi un nuovo motore di crescita, che darà anche una continuità ai nostri dipendenti stagionali”, ha commentato Stéphane Valeri.

“Desidero ringraziare tutti i team che hanno lavorato con grande professionalità per portare a termine questo progetto. Da adesso, punteremo a offrire un hotel straordinario, che ci permetterà di esportare la nostra esperienza in un luogo molto apprezzato dai nostri clienti e da tutti coloro che vogliamo attirare nell’offerta globale del nostro Gruppo”, ha aggiunto Pascal Camia.