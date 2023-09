Stéphane Valeri : « nous allons restructurer le Palace des Neiges pour en faire le plus beau et le plus prestigieux hôtel de Courchevel »

Le Président-Délégué de la Société des Bains de Mer s’est exprimé lors d’une conférence de presse sur cette importante transaction, qui marque l’élargissement du groupe à l’international.

« L’une des plus prestigieuses stations de sports d’hiver d’Europe, voire du monde ! » Voilà comment le Président-Délégué de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri, a désigné la station de Courchevel, où la SBM s’apprête à acquérir le somptueux Palace des Neiges.

Comme la révélé le Président, la signature est prévue pour le 3 octobre prochain. « C’est l’hôtel le mieux placé dans ce qu’ils appellent le « Jardin alpin » – que nous appellerions « le Carré d’or » – à 1 850 mètres. C’est LE premier grand hôtel développé il y a quelques décennies à Courchevel, face à la forêt. (…) Les autres hôtels sont derrière. Nous sommes très heureux de pouvoir acheter le plus bel emplacement de la station », s’est réjoui Stéphane Valéri.

Stéphane Valeri a rencontré le maire de Courchevel

Un très bel emplacement, oui. Mais le palace a vieilli. « Il a besoin d’une profonde restructuration. La SBM va y mettre sa patte, choisir un architecte international de renom et, pendant un à deux ans, restructurer complètement ce palace pour en faire le plus beau, le plus prestigieux hôtel de la plus prestigieuse des stations d’Europe. »

Il faudra tout de même patienter un peu plus. La SBM laisse en effet le vendeur exploiter le palace pour encore quelques mois avant d’entamer les travaux, dont le début est programmé pour le printemps 2024, à l’issue de la saison hivernale.

Pour l’instant, le montant de cette opération n’a pas été révélé, les contrats n’ayant pas été signés. « C’est un investissement important, justifié, car il nous permettra d’être dans la station la plus cotée d’Europe. (…) C’est là où se trouve la clientèle au plus haut pouvoir d’achat d’Europe, voire du monde », a toutefois souligné Stéphane Valeri.