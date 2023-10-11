Компания Monte-Carlo SBM подписала сделку о приобретении отеля Palace des Neiges в Куршевеле
Ремонтные работы начнутся в апреле следующего года.
Свершилось! 3 октября компания Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) официально подтвердила приобретение отеля Palais des Neiges, расположенного на престижном курорте Куршевель.
Председатель правления и генеральный директор группы SBM Стефан Валери и директор по международному развитию Паскаль Камья провели встречу с финансовым директором Alp’Azur Hôtels Матье Байарди, чтобы оформить покупку.
В рамках этой амбициозной сделки SBM привлекла экспертизу группы Vallat, специализирующейся на рынке недвижимости Северных Альп и конкретно в долине Куршевель, чтобы обеспечить максимально выгодные условия покупки. Семья председателя совета директоров группы Жоффре Валла (Joffray Vallat) ведет здесь свой бизнес уже несколько десятилетий.
Расположенному в «Жарден Альпен» отелю Palais des Neiges предстоят масштабные ремонтные работы, которые начнутся в апреле 2024 года после завершения зимнего сезона 2023/2024 гг. Alp’Azur продолжит эксплуатацию отеля вплоть до начала планового ремонта.
«Для нашей группы эта сделка имеет особое значение, так как это первый случай реализации холдингом международного проекта по покупке отеля в партнерстве с известнейшими отелями класса люкс в Альпах. Этот обновленный отель станет новым источником роста и позволит нам укрепить наши кадровые ресурсы», – с воодушевлением отметил Стефан Валери.
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто профессионально работал над осуществлением этого проекта. Отныне мы предлагаем уникальный отель, который дает нам возможность применить наш опыт в месте, которое высоко ценится нашими нынешними клиентами и теми, кого мы стремимся заинтересовать совокупным предложением нашего бренда», — добавил Паскаль Камья.