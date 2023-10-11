Компания Monte-Carlo SBM подписала сделку о приобретении отеля Palace des Neiges в Куршевеле

Ремонтные работы начнутся в апреле следующего года.

Свершилось! 3 октября компания Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) официально подтвердила приобретение отеля Palais des Neiges, расположенного на престижном курорте Куршевель.

Председатель правления и генеральный директор группы SBM Стефан Валери и директор по международному развитию Паскаль Камья провели встречу с финансовым директором Alp’Azur Hôtels Матье Байарди, чтобы оформить покупку.

В рамках этой амбициозной сделки SBM привлекла экспертизу группы Vallat, специализирующейся на рынке недвижимости Северных Альп и конкретно в долине Куршевель, чтобы обеспечить максимально выгодные условия покупки. Семья председателя совета директоров группы Жоффре Валла (Joffray Vallat) ведет здесь свой бизнес уже несколько десятилетий.

Расположенному в «Жарден Альпен» отелю Palais des Neiges предстоят масштабные ремонтные работы, которые начнутся в апреле 2024 года после завершения зимнего сезона 2023/2024 гг. Alp’Azur продолжит эксплуатацию отеля вплоть до начала планового ремонта.

Palace des Neiges идеально расположен на курортных склонах — © Офис по туризму Куршевеля

«Для нашей группы эта сделка имеет особое значение, так как это первый случай реализации холдингом международного проекта по покупке отеля в партнерстве с известнейшими отелями класса люкс в Альпах. Этот обновленный отель станет новым источником роста и позволит нам укрепить наши кадровые ресурсы», – с воодушевлением отметил Стефан Валери.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто профессионально работал над осуществлением этого проекта. Отныне мы предлагаем уникальный отель, который дает нам возможность применить наш опыт в месте, которое высоко ценится нашими нынешними клиентами и теми, кого мы стремимся заинтересовать совокупным предложением нашего бренда», — добавил Паскаль Камья.