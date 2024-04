Le cantine dell’Hotel de Paris Monte-Carlo riaprono al pubblico per festeggiare i loro 150 anni

Le più grandi cantine di un hotel al mondo offrono un ricco programma di intrattenimento.

PubblicitÃ

Costruite nel 1874 per volontà di Marie Blanc, queste cantine leggendarie si apprestano a dare il via a un anno di festeggiamenti. Per il suo 150° anniversario, questo luogo mitico, con 350.000 bottiglie distribuite su 2 chilometri di scaffali in uno spazio di 1500 m2, accoglierà tantissimi ospiti.

Secondo Stéphane Valeri, amministratore delegato della SBM, questo anniversario rappresenta un’eccellente opportunità per mettere in risalto queste cantine così prestigiose: “I 150 anni delle cantine dell’Hotel de Paris celebrano la splendida eredità di Marie Blanc, ma anche la passione e il talento dei nostri cantinieri e sommelier che fanno fruttare questo patrimonio, sia all’interno delle cantine che nei trenta ristoranti e bar che abbiamo oggi. È una splendida storia per il nostro gruppo, che racconta l’importanza di tramandare e condividere”.

Le cantine dell’Hotel de Paris Monte-Carlo vantano una fama internazionale nel settore dell’enologia © Facebook Hôtel de Paris Monte-Carlo

Inaugurati il 21 marzo con una sontuosa cena privata, i festeggiamenti per l’anniversario saranno scanditi da una serie di eventi esclusivi che si terranno nel corso dell’anno. In programma cene gourmet, conferenze e masterclass, in collaborazione con alcune eccellenti aziende vinicole e di champagne.

Ecco i tre eventi organizzati all’interno delle cantine:

5 aprile 2024: Cena Grands Crus Bordeaux, in collaborazione con Château Cheval Blanc, Château d’Yquem, Château Haut-Brion e Château Margaux, con le pietanze dello Chef Yannick Alleno. Prima della cena si terrà una degustazione e una conferenza sul “cambiamento climatico e i suoi effetti sui vini pregiati di Bordeaux”.

11 giugno 2024: Cena Tenuta San Guido – Bolgheri, anche questa organizzata da Yannick Alleno e preceduta da una masterclass con i sommelier e da una degustazione privata con Priscilla Incisa Della Rocchetta di Tenuta San Guido, che produce il pregiato Sassicaia.

7 novembre 2024: Cena Moët Hennessy, firmata Emmanuel Pilon, Chef del Louis XV – Alain Ducasse all’Hotel de Paris. Preceduta da una degustazione e una conferenza sul “cambiamento climatico e i suoi effetti sullo Champagne”, la cena chiuderà in bellezza questa serie di eventi.

Al di là di questi eventi tanto attesi, le cantine svolgono un ruolo fondamentale, se pur meno visibile, durante tutto l’anno. Queste, infatti, riforniscono i quasi 40 punti vendita della Monte-Carlo Société des Bains de Mer con vini, champagne, alcolici e altre bevande. Ogni anno, vengono stappate e servite 330.000 bottiglie di vino e champagne, con una media di 900 bottiglie al giorno.

Inoltre, la Route des Grands Crus offrirà ai clienti dei ristoranti della Monte-Carlo Société des Bains de Mer l’opportunità esclusiva di degustare una selezione di vini francesi pregiati al bicchiere, valorizzando il ricco patrimonio delle cantine dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

In questa occasione storica, le cantine sveleranno anche il risultato della prima fase di ristrutturazione. Queste migliorie rientrano nel più ampio progetto di modernizzazione e conservazione di questo eccezionale patrimonio vitivinicolo.

Infine, per celebrare l’importante anniversario, la SBM rilancia la tradizione con un’edizione limitata del “Grande Champagne Premier Cru de Cognac”, un cognac di qualità eccezionale disponibile a partire da aprile 2024.

Informazioni utili