Hemmels: стражи классики

Уэльская компания специализируется на реконструкции классических моделей Mercedes до современных стандартов, включая электрификацию.

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В субботу вечером, 20 апреля, в Монако, а точнее в винных погребах отеля Hermitage, состоялось очень знаменательное событие. Автокомпания Hemmels из Кардиффа пригласила несколько гостей на VIP-ужин и предоставила им возможность полюбоваться четырьмя классическими, «возрожденными» моделями Mercedes, включая их первый электромобиль.

Мы были там и взяли интервью у президента и основного владельца Hemmels Ричарда Баттерфилда (Richard Butterfield).

Президент и основной владелец Hemmels Ричард Баттерфилд – © Hemmels

Современные смотрители

Кто не любит классический Мерседес? Изящные линии, надежная конструкция, качественная отделка… Компания Hemmels считает, что у этих автомобильных красавиц есть прошлое, настоящее и, благодаря их опытным и талантливым работникам, светлое будущее. «Наша задача – сохранить классические автомобили и легендарные истории, которые они рассказывают. Мы ведем хронику наших моделей Mercedes-Benz и занимаем свое место в истории в качестве их современных смотрителей. Таким образом, можно продолжить историю для другого поколения», – заявлено на сайте Hemmels.

Любимая работа на 4 000 часов

Мастерство

Компания работает с широким спектром моделей, исключительно Mercedes. Ее девиз – качество, а не количество. Лишь ограниченное количество автомобилей – от 12 до 20 – реставрируются каждый год внутри и снаружи. Разобранная до винтиков, каждая деталь автомобиля переделывается, реставрируется, калибруется с использованием «новаторских, надежных и устойчивых технологий» и заново вручную устанавливается в соответствии с критериями будущего владельца, чтобы гарантировать ему незабываемые впечатления. Любимая работа на 4 000 часов – примерно год на один автомобиль.

© Hemmels

Почему именно Mercedes? Почему Монако?

Ричард Баттерфилд объясняет: «Семь лет назад я захотел купить себе Mercedes. Я объездил весь мир, пытаясь найти кого-нибудь, кто бы создал именно то, что я хочу. Совершенство деталей. Смените некоторые детали, сделайте автомобиль идеальным. Я нашел компанию в Уэльсе после того, как побывал в США, Германии… И компания выставлялась на продажу». С момента прихода в правление Баттерфилд направил инвестиции компании в сторону электрификации. «Мы знаем, что Монако – настоящий лидер в области зеленой энергетики».

Он признает роль Князя в этом, а также его любовь к автомобилям: «ему нравятся изящные и оригинальные автомобили, обращенные к электрификации XXI-го века». А в таких местах, как Монако, «людям нравятся красивые старинные автомобили, и все смотрят на них и думают, что они оригинальные. Но на самом деле они хотят показать, что что-то делают» для окружающей среды.

Наши автомобили будут оснащены антеннами, которые будут принимать сигнал от маяков по всему городу и заряжаться во время движения.

Когда мы обходим Pagoda Electric, презентация которого состоялась на мероприятии, Баттерфилд объясняет, что его электрическая платформа была разработана для использования и на других моделях, что дает покупателям выбор между оригинальным бензиновым автомобилем и электрическим. Еще одна связь с Монако – это новаторская технология, созданная для Hemmels компанией из Дубая, первой в мире компанией, разработавшей беспроводную зарядку.

Президент и основной владелец уэльской компании сообщил нам, что в течение грядущих двух лет их автомобили будут оснащены антенной, которая будет принимать сигнал от маяков по всему городу и заряжаться во время движения. Идеальный вариант для страны с небольшой площадью, такой как Монако. И хотя эта технология впервые появится на этой эксклюзивной модели, в конечном итоге она перейдет и на обычные автомобили.

Как только эти стальные птицы прилетят в гнездо Hemmels, конечно же, встанет вопрос об их обслуживании. Взяв за основу предыдущие модели и модернизировав их, компания Hemmels также заинтересована в том, чтобы их возрожденные автомобили красиво старели. «Мы даже постарались сертифицировать нашу технологию, чтобы продавать небольшое количество этих автомобилей по всему миру, и их смогут обслуживать дилеры Mercedes, поскольку она являются основным электрическим компонентом».

Однако общий процесс сертификации требует миллионы фунтов стерлингов. «Мы можем выслать сертификат безопасности, можем предоставить гарантию и все, что с этим связано. Мы не зарабатываем на производстве этих автомобилей, но мы будем зарабатывать, продавая разработанные нами технологии другим производителям». Кроме того, технологические компании используют нашу систему в качестве теста для разработки. «Нет лучшего варианта для новой технологии, чем разместить ее в красивом автомобиле, который все видят», – говорит Баттерфилд.

«Чем интереснее история автомобиля, тем выше его цена»

Мы спросили, в чем основные трудности при восстановлении этих классических автомобилей. Короткий ответ: «достать детали». Это автомобили 1950-х и 1960-х годов, комплектующие к ним больше не выпускаются. «Прежде всего, автомобиль должен быть оригинальным», говорит Баттерфилд. «Мы буквально сводим автомобиль к исходной точке. И начинаем все снова. Мы совершенствуем все детали автомобиля, и когда не можем купить детали или если Mercedes больше не производит их, мы делаем их лучше оригинала».

© Hemmels

Также сложно найти уцелевшие автомобили, ведь 20 лет назад это были «просто старые машины». Hemmels отправляет за ними людей по всему миру. «Мы можем производить наши автомобили в течение следующих 10 лет», не беспокоясь о поставках 190-х и 230-х, которые выжили в сухом климате США. Другие модели – гораздо более редкие и постоянно растут в цене.

Состояние не имеет значения, поскольку автомобиль будет «возрождаться» с нуля, важна история, стоящая за ним. Например, его предыдущие владельцы. «Чем интереснее история автомобиля, тем выше его цена». «В Аргентине мы купили автомобиль, который принадлежал Фанхио». Еще одна ссылка на Монако, где пилот выиграл несколько гонок. А автомобиль аргентинцу достался в подарок, когда он выиграл чемпионат мира на… Mercedes, естественно.

У Hemmels нет так называемых «типичных клиентов»

В настоящее время большинство клиентов Hemmels находятся в США. И именно клиенты находят компанию в Кардиффе, а не наоборот. «Они слышат эту историю так же, как и я семь лет назад», – говорит президент компании. Поскольку Hemmels восстанавливает автомобиль с нуля, он выглядит совершенно оригинально, но клиенты могут заказать электрические стеклоподъемники, крышу с электроприводом, современную сигнализацию и все прочие «современные удобства». «Например, на 300-м никогда не было кондиционера, поэтому мы поставим на него кондиционер. Мы делаем это так, чтобы люди ничего не заметили».

Я хочу этот автомобиль, он очень крутой

«Сегодня у нас есть два типа клиентов», — говорит Баттерфилд. «Некоторые говорят, что вообще не хотят, чтобы автомобиль выглядел оригинально. Я хочу, чтобы все было строго индивидуально. Другие говорят: я хочу, чтобы он выглядел так, как в тот день, когда он сошел с конвейера. Чтобы кузов был такого цвета, а кожа была такого цвета. Но чтобы кожа и краска были лучше».

Однако клиентура меняется. Когда Баттерфилд начал коллекционировать автомобили, типичному покупателю было за шестьдесят, и он покупал автомобили как предметы коллекции, помня их из своей юности. Своего рода ностальгическое путешествие. «Теперь многие говорят: «Я хочу этот автомобиль, он очень крутой». Женщинам очень нравится 280 SL, но они требуют, чтобы он безупречно заводился, и чтобы тормоза работали исправно».

Привлекательность аутентичности и уникальности

Итак, в чем же привлекательность? Как говорит Баттерфилд: «Каждый может купить современный автомобиль. В Монако вы видите Ferrari на каждом углу. И Ferrari может окрасить его для вас в другой цвет. Но и у многих других людей есть Ferrari. «Крутой» теперь означает, что тебя видят в том, чего нет ни у кого.

Что касается старых автомобилей, то заставить их гонять как Ferrari – доступно не каждому! Люди звонят нам и говорят: «Мы видели ваш автомобиль. Можем ли мы купить его?» А мы отвечаем: «Нет, мы сделали его под конкретного заказчика».

Очевидно, что уникальность и индивидуальность имеют свою цену. Структура ценообразования Hemmels представляет собой набор услуг, основанный на наследии автомобиля-донора. Одна из моделей, выставленных в отеле Hermitage, была произведена в США. «Она прошла всего 20 000 миль. Все цифры идеально совпадают, и это повышает цену».

© Hemmels

Hemmels найдет автомобиль, соответствующий пожеланиям клиента, а затем установит цену в зависимости от объема необходимых работ. Синяя модель, представленная на выставке в субботу, была полностью окрашена под Rolls-Royce. «Автомобиль едет быстрее, у него лучше тормоза. Однако выглядит он очень оригинально. Такой готовый автомобиль стоит более 400 000 долларов».

Учитывая, что специализация Hemmels заключается в перестройке уникальных автомобилей для требовательных клиентов, компания иногда получает уникальные запросы. Баттерфилд настаивает: «Я не позволяю себе судить о вкусах заказчиков, но наш совет: если вы хотите повысить стоимость автомобиля, не сходите с ума».

Он сказал нам, что один из автомобилей, представленных в выходные, «через пять лет будет стоить на миллион фунтов больше, чем сегодня, потому что он очень раритетный. В 1950-е годы компания Mercedes выпустила очень небольшое количество топовых моделей 300SL. Это были первые в мире настоящие суперкары, наряду со знаменитым флагманом Gullwing, и их обычно покупали такие люди, как Кэри Грант или Софи Лорен. Такой автомобиль – раритетный и оригинальный – доведенный до совершенства, будет только расти в цене».

Знаменитые владельцы

Помимо Гранта, Лорен и Фанхио, несколько автомобилей, которые с любовью отреставрировала Hemmels, тоже принадлежали знаменитостям. Белая модель 1975 года, выставленная на продажу на субботнем мероприятии, принадлежала Olympic Studios в Великобритании, где записывалась Ширли Бэсси. Дама Ширли присутствовала на мероприятии в отеле Hermitage и с любовью вспоминала о студии, где автомобиль постоянно находился. «Мне нравится романтика и история автомобилей так же, как и сами автомобили», — говорит Баттерфилд.

Дама Ширли присутствовала на мероприятии в отеле Hermitage – © Hemmels

Детали, детали!

Для президента компании, как для коллекционера, все дело в деталях. Была найдена компания-партнер, которая взяла оригинальные инструменты Mercedes, а затем перепроектировала их и переработала для использования в электромобиле. В обычных автомобилях есть спидометр, тахометр, датчики давления и температуры масла. Для электрической версии им пришлось перепрофилировать все эти циферблаты в измерители мощности, но это оригинальный прибор.

Если кто-то говорит, что хотел бы электрические стеклоподъемники, мы оставляем ручку и превращаем ее в переключатель.

Бензиновый вариант имеет красивую хромированную крышку переключателя передач. На электромобиле есть только положения вперед, назад и парковка. Таким образом, все было переделано для работы на электромобиле. «На Mercedes солнцезащитные козырьки были сделаны из пластика. И они ужасны. Итак, берем красивую кожу и шьем из нее такую простую вещь, как солнцезащитный козырек. Если кто-то говорит: «Я бы хотел электрические стеклоподъемники», мы оставляем ручку и превращаем ее в переключатель. Поэтому, когда кто-то заглядывает в машину, он думает: «О, у нее красивые ветровые стекла».

В заключение интервью Ричард Баттерфилд сказал: «Монако — совершенно новый рынок для нас. Нам бы хотелось иметь возможность работать с людьми из Монако, которые готовят своему автомобилю индивидуальное путешествие. Мы думаем, что в Монако есть люди, которые, как и я, ценят идеальную детализацию».

Хотя улучшенные версии автомобилей с бензиновыми двигателями доступны уже сейчас, когда мы можем ожидать появления на дорогах первого электрического Hemmel? «Единственное, что мешает этому автомобилю сегодня ездить по Монако, – это страховой сертификат. Последние испытания безопасности. Пройти весь юридический процесс и отвечать требованиям законодательства, особенно в Соединенных Штатах, чтобы иметь возможность продать этот автомобиль кому-то, и чтобы этот кто-то купил его, как если бы он покупал Tesla… это было монументальное путешествие». Путешествие, которое должно закончиться примерно через 3 месяца. Что, конечно же, станет началом нового пути для этих отреставрированных автомобилей. Вернее, для возрожденной классики.