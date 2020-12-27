











Есть те, кто считает, что 5G в корне изменит нашу жизнь. Есть те, кто в этом сомневается… Уже более года технология является частью повседневной жизни Монако, однако в Княжестве, как и в других местах, связь нового поколения продолжает вызывать опасения. Мы решили провести собственное расследование, чтобы изучить преимущества и возможные недостатки связи нового поколения. Как 5G влияет на нашу повседневную жизнь? Насколько технология эффективна? Представляет ли она риск для здоровья? Ответы в нашем сюжете.

В Ницце все рекламные объявления пестрят новостями о запуске революционной технологии. Мимо этой новости просто не получится пройти в столице департамента Приморские Альпы. В то же время технология, вот уже несколько лет, является объектом жарких споров между ее сторонниками и скептиками. Есть ряд абсолютно легитимных вопросов, но есть и домыслы, ложные слухи… В это же время, в 20 км от Ниццы, будущее уже наступило. В Монако технология работает уже год…

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Связь 5G заработала в Монако в июле 2019 года. Город-государство, площадью 2,6 км², стал первой и единственной страной в мире, полностью обеспечившей покрытие связи 5G на своей территории. Микрогосударство очень успешно вводит новые технологии, благодаря чему привлекает стартапы и инновационные предприятия. В этом случае размер действительно имеет значение.

Технология 5G – рай для бизнеса

Блокчейн, «суверенное облако», проект Extended Monaco… Власти Монако активно развивают внедрение инновационных технологий, что является важным фактором для привлечения бизнеса. Сильвен Ордюро (Sylvain Ordureau), генеральный директор компании Vizua, платформы для обмена изображений 3D, является одним из тех, кто выбрал Монако для развития своего бизнеса.

«В настоящее время мы работаем вместе с пожарной службой Монако над приложением, которое позволит нам видеть здание изнутри, находясь в центре управления», — объясняет Сильвен Ордбюро. Если проект заработает, то это станет настоящим прорывом, например, в медицинской сфере. Эта технология позволит проводить сложные операции в дистанционном режиме, «с точностью до миллиметра или даже до микрона».

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Сильвен Ордбюро говорит, что он смог осуществить свой проект благодаря 5G, но также благодаря «динамизму Княжества». Он даже сравнил Монако с Кремниевой долиной, в связи со стремлением властей «поддерживать новые идеи, с расположением вблизи Ниццы и «Софии-Антиполис», а также с возможностью создания здесь настоящего технологического хаба».

Бизнес выиграет больше от 5G, чем обычный пользователь?

Как подчеркивает Мартен Пероне (Martin Péronnet), генеральный директор Monaco Telecom, 5G поможет «упростить, улучшить, обезопасить и автоматизировать производственные процессы во всех сферах бизнеса». Однако, технология мало что изменит для обычных пользователей в повседневной жизни. Хотя 5G работает в Монако уже больше года, еще далеко не у многих есть смартфон с поддержкой связи нового поколения, «в 10 раз быстрее чем 4G».

Мы решили это сами проверить и отправились в одно из самых оживленных мест в Монако — в порт Эркюль. Из 30 опрошенных только у одного человека оказался смартфон с поддержкой связи 5G.

Вот что наш опрошенный думает о технологии: «Изображения посылаются почти мгновенно, а видео загружаются за считанные секунды». Конечно, технология по началу вызывает восторг, но «эти изменения не воспринимаются как нечто революционное».

«До недавнего времени очень мало смартфонов поддерживало сеть 5G», — рассказывает гендиректор Monaco Telecom. «Однако с выпуском iPhone 12 этой осенью, количество абонентов 5G выросло с сотни до тысячи».

Изображения посылаются почти мгновенно, а видео загружаются за считанные секунды Марьон, пользователь 5G смартфона

Несмотря на то, что только у 2% абонентов Монако есть совместимые с 5G устройства, гендиректор Monaco Telecom уверен, что новая сеть со временем станет частью повседневной жизни каждого.

«Когда мы внедряли 5G мы полностью отдавали себе отчет, что это вложение в будущее и не рассчитывали отбить средства за год. Когда вы запускаете сеть, требуется время, чтобы создать для нее идеальную среду. Эра 5G на самом деле только начинается. Мы на шаг впереди, потому что мы были первыми, кто внедрил ее. Это нам позволило приобрести конкурентное преимущество и опыт», — говорит Мартен Пероне, который добавляет, что «установка оборудования оказалась настоящей головоломкой».

«Хотя Монако и является крошечным государством, специфика внедрения 5G здесь одна из самых сложных», — говорит Пероне. Это связано с высотой зданий, плотностью, и тем, что Монако с одной стороны обращен к морю, а с другой — окружен скалами. «Даже с чрезвычайно плотной сетью (+30% по сравнению с такой столицей, как Париж), покрытие Монако — настоящая головная боль».

Озабоченность в связи с влиянием электромагнитных волн

Антенны 5G на крышах Монако © Правительство Монако – Микаэль Алези

Таким образом, наряду с сетями старого поколения, Монако теперь насчитывает 21 антенну 5G, передающие волны на частоте около 3,5 ГГц, что соответствует нормам электропитания, указанным в Суверенном указе от 2010 года. В то же время эта новость вызвала жалобы от жителей, которые беспокоятся о влиянии электромагнитных волн на их здоровье.

Совсем недавно, 23 октября, Элена Краевич (Héléna Krajewicz), президент ассоциации «Монако 5G», написала государственному министру Монако, Пьеру Дарту, письмо, в котором выразила обеспокоенность ассоциаций по поводу влияния волн 5G.

5G «пришел в дополнение к уже существующим сетям 2G, 3G, 4G и Wi-Fi, существенно увеличивая уровень электромагнитных волн, влияющих на население». Среди прочего, Элена Краевич попросила власти Монако «демонтировать вышки сети 2G, которые очень мало используются сегодня, чтобы уменьшить уровень электромагнитного воздействия».

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Различные типы технологий по-прежнему используют 2G, такие как платежные терминалы или конвейерные ленты Мартен Пероне, генеральный директор Monaco Telecom

«Это не так просто», — говорит Мартен Пероне и напоминает, что 2G все еще широко используется. «Сейчас мы работаем над обеспечением переходного этапа для пожилого поколения. Но это не происходит в одночасье. Различные типы технологий по-прежнему используют 2G, такие как платежные терминалы или конвейерные ленты».

Пероне подчеркивает, что изменения должны производиться с осторожностью. «Если в долгосрочной перспективе мы должны избавиться от старых видов технологий, мы должны сделать это как можно умнее, иначе резкие изменения могут обернуться катастрофой». В то же время Мартен Пероне развинчивает слухи об опасности воздействия вышек 5G: «5G не означает больше электромагнитных полей, а скорее более подконтрольные электромагнитные поля. Более того, антенны 5G уникальны тем, что они передают электромагнитные волны только туда, где они используются».

Так есть ли риск для здоровья?

Потенциальное воздействие электромагнитных волн на наше здоровье было горячей темой в течение последних нескольких десятилетий. В то же время, по словам Анны Перрен (Anne Perrin), доктора биологии, специалиста по электромагнитным рискам и бывшего президента Французской ассоциации научной информации, «ученые не нашли доказательств риска для здоровья от влияния электромагнитных волн, несмотря на интенсивные исследования по всему миру».

Анна Перрен — не единственный специалист, отвергающий опасность электромагнитных волн. В 2013 году Национальное агентство Франции по вопросам продовольствия, окружающей среды и безопасности труда (ANSES) установило, что волны не вызывают «никакого доказанного влияния на наше здоровье», кроме уже известного теплового эффекта, который возникает только при гораздо более высоких уровнях облучения.

Для Анны Перрен, которая является соавтором книги «Champs électromagnétiques, environnement et santé» [франц. Электромагнитные поля, окружающая среда и здоровье], вышедшей в 2018 году, «существует масса фейковых новостей вокруг темы 5G, особенно в соцсетях.

Также отдельной проблемой является нехватка знаний у широких масс об электромагнитных волнах. Кажется, никого не волнует радио, которое работает на электромагнитных волнах. Wi-Fi использует частоты 2,4 или 5 ГГц, микроволновые печи 2,45 ГГц, в то время как 5G, которые работают в настоящее время, не превышает 3,8 ГГц. Это частоты, которые мы хорошо знаем, с которыми живем».

Миллиметровые волны 5G в центре жарких споров

Споры вызывает именно этот момент… В то время как текущие частоты, используемые 5G, находятся в диапазоне от 3,5 ГГц до 3,8 ГГц, миллиметровые волны 5G будут находиться в частотах около 26 ГГц. Это «вызывает особую озабоченность у жителей Княжества и специалистов», что заставило ассоциацию «Монако 5G» направить письмо Государственному министру с запросом на введение моратория. «Эксперты обеспокоены прогнозируемыми вредными последствиями этого нового диапазона волн».

Ассоциация «Монако 5G» просила правительство ввести «мораторий на развертывание миллиметровых волн 5G до тех пор, пока независимые научные исследования не докажут их безопасность».

Чем выше частота, тем ниже интенсивность волн, проникающих в тело. Примерно начиная с 6 ГГц волны останавливаются на коже Анна Перрен, доктор биологии, специалист по электромагнитным рискам и бывший президент Французской ассоциации научной информации

Однако, Анна Перрен считает, что нет поводов для беспокойства. «Мы все же обладаем кое-какими знаниями, хотя у нас пока нет научных выводов о влиянии волн этой частоты. В то же время уже проводились исследования на еще более высоких частотах, и было обнаружено, что при низких уровнях воздействия нет никакого риска». Перрен также отмечает, что высота частоты не обязательно означает, что она опаснее для здоровья. «На самом деле, чем выше частота, тем ниже интенсивность волн, проникающих в тело. Примерно начиная с 6 ГГц волны останавливаются на коже».

Мы никогда не сделаем ничего, что поставит под угрозу здоровье монегасков и жителей Монако Фредерик Гента, межведомственный делегат, отвечающий за развитие цифровых технологий в Монако

В любом случае, Мартен Пероне сообщает, что Монако не собирается вводить более высокие частоты 5G в ближайшее время. «Этот вопрос пока не входит в нашу повестку дня», — говорит он. Княжеское правительство повторяет слова Пероне: «Если будет показано, что высокочастотные волны не представляют угрозы для здоровья, то нет причин отказываться от прогресса. Уверен, мы никогда не сделаем ничего, что поставит под угрозу здоровье монегасков и жителей Монако», — заверяет Фредерик Гента (Frédéric Genta), межведомственный делегат, отвечающий за развитие цифровых технологий в Монако.

Интерактивная карта электромагнитного излучения

В ответ на растущую озабоченность по поводу влияния волн 5G правительство Монако сделало выбор в пользу полной прозрачности и одних из самых строгих правил в Европе.

В соответствии с Указом номер 3.020 от 26 ноября 2010 года, «электрическое поле не может превышать 6 В/м для всего спектра от 100 кГц до 6 ГГц. Это предельное значение в 4,5 раза меньше, чем частота поля, рекомендованная Европейской комиссией, т. е. 28 В/м».

В связи с этим, Генеральный секретариат правительства Монако поручил Департаменту цифровых платформ и ресурсов обеспечить полное соблюдение нормативных пороговых значений. В соответствии с этим распоряжением правительство опубликовало интерактивную карту в режиме онлайн, которая позволяет любому человеку отслеживать электромагнитную частоту в любом месте в Монако.

Новости должны успокоить жителей Монако, если, как считает Мартен Пероне, «5G это не сама цель, а цель — это ее использование». В этом случае вопросы, связанные с 5G, станут частью более глобальных обсуждений о возможных побочных эффектах Интернета вещей, который в значительной степени представляется широкими массами в карикатурном виде, из-за влияния научной фантастики. Наш вывод? Важно, чтобы каждый смог найти этой технологии полезное применение, а лучшим способом развеять сомнения или опасения о ее возможном вредном влиянии — это больше о ней узнать

Интерактивная карта электромагнитного излучения в Монако © Княжеское правительство