











Операторы связи начинают разворачивать сети 5G, а будущее сетей 2G выходит на первый план. В Монако решение приняли: к 2022 году обе сети не смогут работать вместе.

Спектр мобильных частот будет в Монако будет менее перегруженным. Это пожелание прозвучало из уст председателя Комитета по развитию цифровых технологий Франка Жюльена в ходе обсуждения поправок к бюджету 6 октября. Он призвал Княжеское правительство «ускорить исчезновение сетей 2G» с целью «снизить уровень воздействия электромагнитных волн на население Монако». Похоже, его аргументы приняли во внимание. Два месяца спустя правительство объявило: демонтировать сети 2G в течение двух лет.

Сеть 2G по-прежнему нужна?

9 июля 2019 года компания Monaco Telecom открыла в отеле Hôtel de Paris полное покрытие 5G на территории Монако. Новая эра, которая выдвигает на первый план вопрос использования своего предшественника, 2G. Хотя второе поколение сотовых телефонов предназначено, в частности, для подключенных объектов, не требующих высоких скоростей, его использование резко снижается. Генеральный секретарь правительства Монако Роберт Колле (Robert Colle) отметил, что отключить 2G в одну секунду нельзя. «Немедленное выключение невозможно, так как эта технология поддерживает определенное количество технических услуг. Мы попросили Monaco Telecom выключить ее до конца 2022 года».