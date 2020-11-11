











Княжество Монако начало процесс цифровой трансформации уже несколько лет назад: «суверенное облако», 5G, проект «Extended Monaco». Новым этапом в этой трансформации является блокчейн и его демократизация. Как обстоят дела с этой новой технологией в Монако, считающейся самой безопасной в мире?

Блокчейн — это технология, которая позволяет безопасно и максимально прозрачно передавать и сохранять данные. Если раньше некоторые люди сомневались в её полезности, то сегодня эта технология считается одной из самых перспективных. Для того чтобы сделать шаг вперед и стать одним из мировых технологических лидеров, Княжеству необходимо раньше других демократизировать блокчейн и наладить его повсеместное использование. «Блокчейн привлечёт новые инвестиции и новые предприятия», — объясняет Давид де Парьянт (David de Pariente), соучредитель агентства Gordon S.Blair. — «Это довольно уникальная возможность для Княжества, и оно должно быть на шаг впереди своих конкурентов».

Новая эра — новая экономическая модель?

Подобно тому, как Интернет перевернул многие сферы деятельности вверх дном и заставил нас пересмотреть наши бытовые и потребительские привычки, блокчейн способен изменить наши методы работы. Адвокат и государственный советник, председатель комиссии по законопроектной деятельности, Томас Бреццо (Thomas Brezzo) считает, что эта новая технология «часто представлялась как «угроза» для профессии адвоката, так как она сделала бы юридические процедуры проще и дешевле, на примере «смарт-контракта», который исполняется автоматически. Однако, даже если в будущем технология будет использоваться повсеместно, в этой новой экономической модели всегда будет существовать закон. Кроме того, технология спровоцирует появление новые правовых вопросов».

Имеет ли блокчейн юридическую силу в Монако?

Технология блокчейна получила юридическую силу в момент принятия закона № 1.482 от 17 декабря 2019 года «о цифровизации Княжества». Это был первый шаг, который установил новые законодательные рамки и позволил другим проектам получить юридическую защиту. Как объясняет Томас Бреццо: «Закон № 1.491 от 23 июня 2020 года «об эмиссии токенов» ввел в правовую систему Монако рамки для возможности привлечения денежных средств, с помощью цифрового записывающего устройства с общим регистром, таким как блокчейн».

Особый путь Монако

В то время как всё больше стран открывают свои двери инвесторам, предлагая вкладывать в самые разные проекты, Княжество пошло другим путем. Привлекать инвесторов — да, но не любой ценой. Инвесторы могут вложиться в те проекты, которые отвечают на определенный заказ Монако, в соответствии с продвигаемым имиджем государства в мире.