











12 октября компания Meditect стала победителем 15-го конкурса стартапов от французского новостного канала BFM Business. Monaco Tribune рассказывает о планах компании, основанной 2 года назад Роменом Ренаром (Romain Renard) и Арно Пурдоном (Arnaud Pourredon).

Победителя определили с помощью Интернет-голосования. Получив 40% голосов, Meditect стал победителем среди трёх других финалистов. В чём заключается идея стартапа? Благодаря системе основанной на блокчейне, молодая компания из Бордо обнаруживает контрафактные медикаменты и информирует о риске через приложение. Целевой рынок компании — Чёрная Африка. «Наш сервис уже доступен в Кот-д’Ивуаре, а с начала 2021 года будет доступен в Сенегале и Камеруне», — объясняет Ромен Ренар. Таким образом, он, его бизнес-партнёр Арно Пурдоном и команда из 25 человек, планируют помочь развивающимся странам получить доступ к качественным медикаментам.

Монегаскская школа

Перед своей учёбой в парижском университете Sciences Po (в котором позже получит диплом магистра финансов и финансовой стратегии), Ромен Ренар жил в Болье-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer) и провёл свои школьные годы в Монако. «Я очень признателен лицею Франциска Ассизского и Николя Барре. Там я получил очень хорошую базу». Сегодня 25-летний предприниматель поддерживает «дружеские и профессиональные связи» в Монако, в частности с двумя из своих инвесторов. «Однажды я вернусь, но не для того, чтобы выйти там на пенсию» — заверяет молодой предприниматель.

Meditect

Доступ к настоящим лекарствам в пару кликов

Meditect предлагает целый ряд бесплатных услуг через своё приложение : регулирование количества медикаментов на складе в аптеках, информация о законной цепочки сбыта лекарств, предоставление информации о дозировке, но главное — приложение помогает очистить рынок от контрафакта. Услуга уже работает в Латинской Америке, Юго-восточной Азии и в экваториальной Африке. «В некоторых странах, количество контрафактных медикаментов достигает 50% от всех продаваемых на рынке. Кроме этого, приложение позволяет пользователям самим участвовать в процессе фармаконадзора».

Серьезный вызов для системы государственного здравоохранения

На фоне нынешнего санитарного кризиса контрафактные медикаменты — это бедствие набирающее силу. «Я был в Абиджане некоторое время назад и повсюду видел лекарства с изображением Дидье Рауля», — рассказывает Ромен Ренар. — «Больше контрафакта чем в фармацевтической отрасли нет нигде. Каждый год лаборатории по всему миру теряют 200 млрд долларов». Помимо экономической составляющей, со-основатель компании Meditect утверждает, что «из-за контрафакта умирает больше миллиона человек в год, что больше, чем от СПИДА и малярии вместе взятых».