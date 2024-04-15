Конференции MEB: значение спорта в монакской экономике

На этой конференции, организованной в рамках Club Eco Monaco в партнерстве с группой Nice-Matin члены Monaco Economic Board оценили значение спортивных мероприятий и их вклад в местную экономику.

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Они не нуждаются в презентации. Гран-при, E-Prix, Ралли Монако, Rolex Monte-Carlo Masters, Jumping Monte-Carlo, встречи Diamond League, международные футбольная и баскетбольная команды… Список длинный. В Княжестве проходит большая часть крупнейших спортивных событий мира и не только: оно также принимает многочисленных спортсменов высочайшего уровня, которые проживают на его территории.

© MEB / P.H. Себастьен Дарасс

Спорт – вектор экономического и туристического успеха

Монакские предприниматели все это отлично знают, ведь это главный козырь в имидже, привлекательности и процветании их бизнеса. Александр Буббио, директор Монакского института статистики и экономических исследований (IMSEE), предоставил некоторые цифры о предприятиях, непосредственно связанных со спортом: В 2023 году эти 287 предприятий реализовали валовый оборот в 448 миллионов евро и заняли 1 301 человека.

Клер Фиссор, ответственная из отдела маркетинга Дирекции по туризму и конгрессам добавила по этому поводу: «Интересно отметить, что средняя стоимость гостиничных номеров в мае, месяце Гран-при, выше, чем в августе, как это обычно бывает в данном типе направлений.»

Пример Sportel

Многие выступающие подчеркнули, что спорт – неотъемлемая составляющая АДН Княжества. Это придает Монако истинную легитимность в деловом туризме. Это хорошо поняла компания по организации событий Monaco Mediax, проводящая Sportel с 1990 года.

Лорис Менони, генеральный менеджер события, уточнил, что в 2023 году Sportel привлек в Княжество 2 000 ключевых руководителей этого сектора из 71 страны мира.

Природный капитал – в центре внимания конференции в Монако

Тибо Шателар, Директор по маркетингу и доходам ФК «Монако», отметил международный состав футбольной команды, упомянув японского игрока Такуми Минамино, пользующегося большим авторитетом в своей стране.

Свидетель этого авторитета, ФК «Монако» организует поездки в Княжество для японских журналистов, косвенно внося свою лепту в его привлекательность. Кроме того, в социальных сетях клуб собрал в общей сложности 24 миллиона подписчиков.

Престижный Rolex Monte-Carlo Masters

Жоффруа Бурбон, исполнительный вице-президент Кубка АТР по Европе, подчеркнул, что кубок по теннису привлекает на месте 140 000 зрителей в год. Турнир также пользуется существенным вниманием СМИ, охватывая 40 миллионов телезрителей в мире и генерируя 167 миллионов просмотров в соцсетях.

В эфире Monaco Info он объяснил новаторское развитие турнира, несмотря на все трудности: «К сожалению в Монако возможности роста представляют трудности из-за рельефа и имеющихся инфраструктур. Тем не менее, дирекция ATP Masters Monte-Carlo каждый год старается найти решения, чтобы предоставить все более лучшие условия приема теннисистов, участников и фанатов».

Международный имидж Гран-при

Наконец, Ришар Мику, ответственный за связи и СМИ Автомобильного клуба Монако, отметил экономический вклад Гран-при, который в 2017 году был оценен в 90 миллионов евро. Каждый год более 60 монакских предприятий помогают преобразить Княжество в трассу Формулы-1. Это – настоящий вызов для логистики и мастерства.

Он также напомнил, что 30 000 обложек в мировой прессе, посвященных Гран-при, приносят более 200 миллионов евро. Несомненно, Монако и спорт жить не могут друг без друга.