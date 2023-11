Le Capital Naturel au coeur d’une conférence à Monaco

BNP Paribas et le Centre Scientifique de Monaco, en partenariat avec la Fondation Prince Albert II, ont organisé le 9 novembre une Conférence sur le thème Capital Naturel : Enjeux et Solutions pour un Futur Durable.

Pour la première fois à Monaco, cette conférence a réuni un panel d’entrepreneurs, économistes, chercheurs et de scientifiques. Trois sessions ont été consacrées aux Institutions philanthropiques et intergouvernementales, aux Entreprises et Startups et à des acteurs majeurs de la Finance.

L’occasion pour chacun des intervenants d’échanger sur les initiatives innovantes dans leurs secteurs respectifs. De son côté, la banque BNP Paribas s’est associé au CSM pour mettre en lumière la collaboration de la science, de l’économie et de la finance pour préserver ce capital naturel. Ce dernier a été défini, du point de vue maritime et terrestre, dans un workshop multidisciplinaire de deux jours, après la conférence.

Plusieurs représentants d’organismes économiques, scientifiques et financiers ont échangé. ©CSM

« Je suis ravie que BNP Paribas soit aux côtés du CSM qui fait un travail remarquable à Monaco autour des enjeux liés au capital naturel. La préservation du capital naturel est fondamentale, tant pour les générations actuelles que futures », a déclaré la Directrice de Territoire Monaco chez BNP Paribas, Françoise Puzenat. « Afin de protéger l’environnement et sa précieuse biodiversité, nous devons interagir pour influencer positivement les décideurs », a ajouté Denis Allemand, Directeur Scientifique au sein du CSM.

