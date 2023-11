Quelles sont les quatre nouvelles startups accueillies par MonacoTech ?

Le 7 novembre dernier était organisé un Demo Day par l’incubateur de startups en Principauté. L’occasion de présenter les nouvelles recrues deux mois après leur entrée dans le programme.

En septembre 2023, MonacoTech accueillait quatre nouvelles startups dans son programme d’accompagnement d’une durée de 18 mois. Début novembre, chacune d’entre elle a présenté son projet devant une assemblée, en sept petites minutes, ensuite doublées pour pouvoir répondre aux différentes questions.

Les fondateurs des quatre startups ont chacun présenté leur projet respectif, en présence de la directrice de MonacoTech Sandrine Sauval (dernière photo). © Direction de la communication

Un nouvel appel en projet est d’ailleurs toujours en cours, pour rejoindre le 22 startups accompagnées par MonacoTech. Vous avez jusqu’au 21 novembre pour déposer votre demande, découvrez comment en lisant notre article à ce sujet.

Que font ces quatre startups ?

Altores a été fondée par Louis L’Herrou et Tom Haneuse. C’est une plateforme d’employés digitaux qui utilise l’automatisation pilotée par l’IA pour offrir de nouveaux niveaux de productivité aux entreprises et aux gouvernements.

Monaco Experience Point a été fondée par Guillaume Renaud. C’est une EdTech (parmi les technologies de l’éducation), qui booste le développement professionnel des équipes via une plateforme de formation, offrant des parcours conçus par des experts locaux et internationaux.

Brain-NET a été fondée par Mikael Cohen. Ce dernier, neurologue au CHU de Nice, travaille sur le développement d’outils digitaux pour les professionnels de santé, pour aider au diagnostic et au suivi de maladies neurologiques, ainsi qu’au suivi des sujets exposés à des commotions cérébrales ou à des traumatismes crâniens légers répétés, comme des équipes sportives.

SOCA a été créée par William Scheffer, Anthony Orengo et Mathieu Chaillouxest. C’est une application de commande BtoB (à destination d’autres entreprises), qui digitalise les interactions entre les restaurateurs et leurs fournisseurs. Son interface web et mobile permet d’automatiser la gestion des commandes et de centraliser les échanges.