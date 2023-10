Participez au nouvel appel à projets de MonacoTech

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 21 novembre.

L’incubateur de startups de la Principauté souhaite recruter les prochaines pépites de l’innovation. Comme lors de ses derniers appels à projets, MonacoTech se concentre sur candidatures présentant une dimension novatrice parmi les cinq secteurs suivants :

Greentech / Energies

Biotech / Medtech

Yachting

Fintech

Digital (IA, APP)

Le processus de sélection se déroule en trois phases avec une sélection à chaque étape :

Le dépôt du dossier de candidature en ligne jusqu’au 21 novembre 2023 (minuit)

Une interview vidéo à la mi-décembre

Une soutenance du projet devant le jury de MonacoTech pendant le mois de janvier

Candidatez pour intégrer la pépinière d’entreprises Monaco Boost

Les projets sélectionnés pourront rejoindre les 22 startups accompagnées par MonacoTech et le programme proposé par l’incubateur monégasque. Ce programme se tient en 18 mois (prolongeables si besoin) et comprend ateliers, événements, réseautage, accompagnement personnalisé ou encore une certaine visibilité pour la startup via MonacoTech.