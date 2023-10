Candidatez pour intégrer la pépinière d’entreprises Monaco Boost

Des bureaux exclusifs et espaces de travail partagés sont à attribuer grâce à ce nouvel appel à candidatures.

La pépinière d’entreprises cible les personnes de nationalité monégasque qui exercent une activité professionnelle depuis moins de 5 ans et les conjoints de Monégasques en cours de création d’une nouvelle activité. Ils pourront déposer un dossier de candidatures jusqu’au 10 novembre prochain, à midi.

L’occasion de rejoindre la communauté d’entrepreneurs de Monaco qui compte 41 activités. Les nouveaux occupants pourront bénéficier dès décembre 2023, d’un accompagnement professionnel durant le lancement ou développement de leur activité.

« Les candidatures seront ensuite examinées par un comité présidé par Monsieur le Conseiller de Gouvernement – Ministre des Finances et de l’Economie, et composé de représentants du Conseil National, de l’Administration et de Monaco Boost », développe la société dont les capitaux sont détenus à 100 % par l’État.

Toutes les informations relatives à l’appel à candidatures sont disponibles sur le site internet de Monaco Boost et de la plateforme MonEntreprise.

