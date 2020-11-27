











23 ноября княжество Монако сделало еще один шаг в цифровом переходе школ. По случаю открытия «Collège Numérique», учащимся раздали 1 200 ноутбуков.

«Мы вступаем в эпоху расширенного образования», — сказала Изабель Боннал (Isabelle Bonnal), директор по вопросам национального образования, молодежи и спорта. В прошлом году в Монако ввели обязательное обучение программированию, начиная с детского сада. Также в 2019 году открылась служба EduLab Monaco — цифровой центр подготовки педагогов. Цифровой переход в Монако продолжается.

1200 ноутбуков

В этот понедельник 1200 школьников получили ноутбуки с учебными материалами и программным обеспечением. Технику раздавал государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout), который рассказал о «Collège Numérique»: «Педагогический вызов, способствующий творчеству учителя и лучшему обучению учеников, экономический вызов, связанный с Covid-19 для содействия педагогической деятельности вне класса и, наконец, вызов поколений, позволяющий воспитывать таланты завтрашнего дня».

Более легкие рюкзаки и развитие образования

Фредерик Гента (Frédéric Genta), ответственный за цифровой переход межведомственный делегат, отметил, что новый подход будет способствовать развитию многовекторного образования. «Педагоги смогут варьировать учебные материалы и легче внедрять новшества в процесс обучения», — добавил он. Что в планах? Открытие цифрового лицея (Lycée Numérique) в 2021 году.