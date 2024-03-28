ClicBus Monaco: запуск первого сервиса автобусов по запросу

Доступны два типа транспортных средств: слева Ejumpy, справа Carsan, который также сертифицирован для перевозки людей с ограниченной подвижностью. © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

С 25 марта в Монако стартовала новая услуга транспорта по требованию под названием ClicBus Monaco.

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В Монако появилось новое предложение общественного транспорта. ClicBus станет частью «Плана Мобильности», который был запущен правительством в феврале. Директор отдела стратегических исследований, городского планирования и мобильности Паскаль Руане (Pascal Rouanet) поделился в интервью Monaco Info, что этот проект «направлен на решение проблем общественного транспорта в районах, где существующая инфраструктура не справляется, особенно в местах с узкими дорогами или неудачной планировкой».

Эта инициатива нацелена на улучшение системы городского транспорта, предоставляя услуги жителям районов Плати, Флёр и Аннонсиад, которые ранее не были охвачены автобусными маршрутами. Теперь пассажиры из этих районов могут легко доехать до четырех ключевых точек города: площади Пляс-д’Арм, торгового центра Фонвьей, «Монте-Карло Туризм» и площади де Мулен.

©Правительство Князя

Поезда, автобусы, парковки, транспорт по запросу — ключевые проекты Монако в сфере мобильности

Новый транспортный сервис будет использовать электрические автомобили, в том числе мини-автобусы, оборудованные для удобства пассажиров с ограниченными возможностями, предлагая выбор между восьмиместными и двадцатиместными вариантами.

Расписание, созданное с учетом нужд пассажиропотока

Время работы ClicBus Monaco продлено, чтобы удовлетворить потребности пользователей. В течение дня сервис доступен каждый день, с 7 утра до 21:20 вечера. По вечерам и до поздней ночи автобусы курсируют по всем остановкам Монако с 21:20 до 01:30 утра, а в пятницу и субботу — до 02:30 утра, с возможностью расширения графика летом. «Днем по будням работают три машины, на выходных — чуть меньше, а ночью — еще меньше, — уточняет инженер проекта Автомобильной компании Монако Рафаэль Де Рехниевски (Raphaëlle De Rechniewski) в беседе с Monaco Info.

Автомобили Carsan вмещают до двадцати пассажиров. © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Чтобы воспользоваться услугой, просто забронируйте автобус с помощью мобильного приложения или позвонив по телефону в рабочее время службы, выбрав ближайшую остановку. «Бронирование возможно как заранее, так и в последний момент, но будьте готовы к возможному небольшому ожиданию», — добавила она.

Цены на проезд в ClicBus Monaco такие же, как на другие автобусные маршруты по всему княжеству. Вы можете использовать уже купленные билеты и абонементы, или приобрести билет непосредственно у водителя.

С запуском этой новой услуги маршрутная линия CAM 7 прекратила свое существование с вечера 23 марта.

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