ClicBus Monaco: l’autobus su richiesta

Monaco ha inaugurato il suo nuovo servizio di trasporti su richiesta, battezzato ClicBus Monaco, in funzione dal 25 marzo.

PubblicitÃ

Un nuovo mezzo di trasporto arriva a Monaco! ClicBus rientra nel Piano Mobilità lanciato a febbraio dal Governo del Principe. Il progetto “mira a rispondere a un’esigenza reale di migliorare i servizi di trasporto pubblico in alcune zone in cui la rete attualmente non arriva, principalmente perché le strade sono troppo strette o il percorso non si presta”, ha spiegato a Monaco Info Pascal Rouanet, direttore di Ricerca, Pianificazione urbana e Mobilità .

L’iniziativa punta a completare l’offerta dei trasporti attuali. La rete offre una nuova mobilità in tre quartieri che prima non erano serviti: Plati, Fleurs e Annonciade. Inoltre, collega quattro zone strategiche del Principato: Place d’Armes, il centro commerciale di Fontvieille, Monte-Carlo Tourisme e Place des Moulins.

© Governo del Principe

Treni, autobus, parcheggi, “trasporto su richiesta”… Ecco i principali progetti di mobilità del Principato di Monaco

Questo nuovo sistema prevede la presenza di veicoli elettrici, tra cui mini-bus adattati per il trasporto PMR, da otto o 20 posti.

Orari flessibili e su richiesta

Gli orari di servizio di ClicBus sono stati estesi per rispondere alle esigenze degli utenti. Durante il giorno, sarà accessibile 7 giorni su 7, dalle 7:00 alle 21:20. La notte, servirà tutte le fermate di autobus del Principato dalle 21:20 all’1:30, e fino alle 2:30 il venerdì e il sabato, con la possibilità di un’ulteriore estensione in estate. “Durante il giorno girano tre veicoli nei giorni feriali, mentre nel weekend e la notte qualcuno in meno”, annuncia Raphaëlle De Rechniewski, ingegnere del progetto presso la Compagnie des Autobus de Monaco, durante un’intervista a Monaco Info.

I veicoli Carsan possono trasportare fino a venti persone – ©Direzione della Comunicazione / Stéphane Danna

Per usufruire del sistema, dovrete prenotare un autobus alla fermata dell’autobus più vicina tramite l’app o per telefono, agli orari in cui è in funzione il servizio. “Potete prenotare con cadenza ricorrente, quindi in anticipo, o all’ultimo momento, ma naturalmente potrebbe esserci un breve tempo d’attesa”, aggiunge.

ClicBus Monaco prevede le stesse tariffe delle altre linee di autobus del Principato. I biglietti e gli abbonamenti della rete sono validi e sarà anche possibile acquistare i biglietti a bordo.

Con l’introduzione di questo nuovo servizio, da sabato 23 marzo la linea 7 della CAM è stata soppressa.

Maggiori informazioni: