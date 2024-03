ClicBus Monaco : découvrez les bus à la demande

Monaco inaugure son nouveau service de transport à la demande, baptisé ClicBus Monaco, à partir du 25 mars.

Un nouveau moyen de transport arrive à Monaco ! ClicBus s’intègre au Plan Mobilité lancé en février dernier par le Gouvernement Princier.

L’initiative vise à compléter l’offre de transport urbain actuelle en répondant aux besoins de déplacement des résidents des quartiers non desservis par les lignes de bus existantes, à savoir Plati, Fleurs et Annonciade. Les passagers de ces quartiers pourront être transportés vers quatre arrêts stratégiques : Place d’Armes, Fontvieille Centre Commercial, Monte-Carlo Tourisme et Place des Moulins.

Ce nouveau système sera opéré par des véhicules électriques, comprenant des mini-bus adaptés au transport PMR, de huit ou 20 places.

Horaires flexibles à la demande

Les horaires de fonctionnement de ClicBus Monaco sont étendus pour répondre aux besoins des usagers. En journée, le service sera accessible 7 jours sur 7, de 7h à 21h20. La nuit, il desservira tous les arrêts de bus de la Principauté de 21h20 à 1h30, et jusqu’à 2h30 les vendredis et samedis, avec la possibilité d’une extension des horaires en été.

Pour bénéficier de ce service, il suffira de commander un bus à l’arrêt de bus le plus proche via l’application mobile ou par téléphone, aux horaires de fonctionnement du service. ClicBus Monaco est proposé aux mêmes tarifs que l’ensemble des lignes de bus en Principauté. Les titres et abonnements du réseau sont valables à bord et l’achat de tickets sera également possible.

Avec l’introduction de ce nouveau service, la ligne 7 de la CAM sera supprimée dès le samedi 23 mars au soir.

