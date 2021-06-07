Монако, с его многочисленными кранами и стройками, постоянно меняется. Сегодня невозможно представить Княжество без района Фонвьей, который был построен в 60-х годах на площади в 20 гектаров, на отвоеванной у моря суше. Нельзя представить Монако и без его многочисленных небоскребов и портов. Мы подготовили небольшой исторический экскурс, представив нашим читателям архивные фотографии Княжества…
В конце 1960-х годов Монако расширилось на 22 гектара вглубь Средиземного моря: после семи лет строительства из морской пучины появились порт Фонвьей и совершенно новый жилой район.
В районе Фонвьей, мускульные тренировки и занятия фитнесом под открытым небом заменили гимнастические представления 1910-х годов.
Бетонный пляж на благоустроенной дамбе. Раньше морские купания проходили у подножия форта Антуан. Городская архитектура и территория Монако начали расширяться в море.
Из садов Сен-Мартен вид на Океанографический музей Монако и лазурный горизонт кажется совсем не изменился за сто лет. Представьте себя в 1917 году, прогуливающимся под средиземноморским солнцем и созерцающим новое здание, построенное семью годами ранее: из этого сада, расположенного на скале Монако, доносится аромат легкости, в то время как в тот год еще не закончилась Первая мировая война…
Этот парк был основан в 1816 году. Он является первым общественным садом Монако. Фисташковые деревья, сосны, мирты и другие средиземноморские виды произрастали изначально в садах Сен-Мартен. Затем были посажены экзотические виды растений, такие как кипарис Ламбера, а также калифорнийские хвойные деревья.
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На площади Посещения автобусы маршрута N°2 теперь ездят на дистере — возобновляемом топливе, изготовляемом в основном из рапса и подсолнуха. Монако стремится к 2050 году стать территорией с нейтральным уровнем выбросов углекислого газа.
Первая автомобильная трасса в Монако была открыта в 1929 году. В тот год средняя скорость автомобилей едва превышала 80 км/ч. Сегодня она составляет более 160 км/ч, а на самых скоростных участках знаменитой трассы Гран-при Монте-Карло, болиды Формулы-1 легко преодолевают скорость в 300 км/ч.
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