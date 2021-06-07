











Монако, с его многочисленными кранами и стройками, постоянно меняется. Сегодня невозможно представить Княжество без района Фонвьей, который был построен в 60-х годах на площади в 20 гектаров, на отвоеванной у моря суше. Нельзя представить Монако и без его многочисленных небоскребов и портов. Мы подготовили небольшой исторический экскурс, представив нашим читателям архивные фотографии Княжества…

В конце 1960-х годов Монако расширилось на 22 гектара вглубь Средиземного моря: после семи лет строительства из морской пучины появились порт Фонвьей и совершенно новый жилой район.

© Alphonse Davanne — Архив Княжеского дворца Монако — Аудиовизуальный институт Монако / Княжеский дворец и бухта Кантон в 1868 году.

© Alizée Mosconi / Порт Фонвьей, май 2021 г.

В районе Фонвьей, мускульные тренировки и занятия фитнесом под открытым небом заменили гимнастические представления 1910-х годов.

© Все права защищены — Аудиовизуальный институт Монако / Гимнастическое представление на поле Фонвьей, начало XX-го века.

© Alizée Mosconi / Спортивная станция в районе Фонвьей, май 2021 года.

Бетонный пляж на благоустроенной дамбе. Раньше морские купания проходили у подножия форта Антуан. Городская архитектура и территория Монако начали расширяться в море.

© Savard Roux — Аудиовизуальный институт Монако / Семья на пляже Ларвото, 1920-е годы.

© Alizée Mosconi / Бетонный пляж или Solarium Beach в Монако, май 2021

Из садов Сен-Мартен вид на Океанографический музей Монако и лазурный горизонт кажется совсем не изменился за сто лет. Представьте себя в 1917 году, прогуливающимся под средиземноморским солнцем и созерцающим новое здание, построенное семью годами ранее: из этого сада, расположенного на скале Монако, доносится аромат легкости, в то время как в тот год еще не закончилась Первая мировая война…

© Louis Bondil — Аудиовизуальный институт Монако / Женщина идет по бельведеру садов Сен-Мартен в 1917 году и позирует перед Океанографическим музеем Монако.

© Alizée Mosconi / Вид на Океанографический музей Монако с бельведера садов Сен-Мартен, май 2021 года.

Этот парк был основан в 1816 году. Он является первым общественным садом Монако. Фисташковые деревья, сосны, мирты и другие средиземноморские виды произрастали изначально в садах Сен-Мартен. Затем были посажены экзотические виды растений, такие как кипарис Ламбера, а также калифорнийские хвойные деревья.

© Savard Roux — Аудиовизуальный институт Монако / Прохожие в садах Сен-Мартен, Монако, 1920-е годы.

© Alizée Mosconi / Два посетителя в садах Сен-Мартен, май 2021 года.

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На площади Посещения автобусы маршрута N°2 теперь ездят на дистере — возобновляемом топливе, изготовляемом в основном из рапса и подсолнуха. Монако стремится к 2050 году стать территорией с нейтральным уровнем выбросов углекислого газа.

© Все права защищены — Аудиовизуальный институт Монако / Учащиеся средней школы пересекают площадь Посещения в 1960-х годах.

© Alizée Mosconi / Площадь Посещения на скале Монако, май 2021 года.

Первая автомобильная трасса в Монако была открыта в 1929 году. В тот год средняя скорость автомобилей едва превышала 80 км/ч. Сегодня она составляет более 160 км/ч, а на самых скоростных участках знаменитой трассы Гран-при Монте-Карло, болиды Формулы-1 легко преодолевают скорость в 300 км/ч.

© Raoul Barba — Архив Княжеского дворца Монако — Аудиовизуальный институт Монако / Гоночные автомобили на бульваре Альбера I во время первой автомобильной гонки Монако в 1929 году.

© Alizée Mosconi / Трибуны 78-го Гран-при Монако, май 2021 года.

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