











Макс Ферстаппен («Ред-Булл») одержал победу на Гран-при Монако-2021 и вышел в лидеры личного зачета пилотов Формулы-1. В Монако все ждали выступления Шарля Леклера, который должен был стартовать с поул-позиции, но выбыл еще до начала гонки. Редакция Monaco Tribune присутствовала на трибунах этого Гран-при Монако и подготовила главные моменты гонки с места событий.

Триумфаторы

Макс Ферстаппен («Ред-Булл»)

Стартовав с поул-позиции после выбывания Леклера («Феррари»), Ферстаппен проехал гонку ни разу не уступив первое место, несмотря на постоянное давление со стороны Карлоса Сайнца («Феррари»). Резидент Монако одержал свою первую победу в Княжестве и вторую победу в этом сезоне, что позволило ему вырваться вперед в зачете пилотов чемпионата мира Формулы-1. Это был по-настоящему сказочный уик-энд для голландца, за которым наблюдали с балконов монакских небоскребов и с палуб яхт, приютившихся в порту Эркюль.

https://twitter.com/redbullracing/status/1396489826262822914

Карлос Сайнц («Феррари»)

После выбывания Леклера, Карлос Сайнц оказался единственным пилотом «Феррари» на Гран-при Монако. Неудача партнера по команде позволила испанцу стартовать с третьей, а не с четвертой позиции на решетке, и закончить гонку на втором месте после выбывания Боттаса («Мерседес»). Это первый подиум для испанца за «Феррари».

https://twitter.com/Carlossainz55/status/1396493260684734468

Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

Себастьян Феттель («Астон Мартин»), занявший 5-е место, был признан лучшим пилотом Гран-при. Победив здесь в 2011 году с «Ред-Булл» и в 2017 году с «Феррари», немец очень хорошо знает трассу Монако, и главное — знает как здесь добиваться результата. После сложного начала сезона и четырех Гран-при вне очковой зоны, Феттель вернулся в Княжество в великолепной форме. Сумеет ли немец повторить этот успех в ближайших гонках?

https://twitter.com/F1/status/1396490157025599494

Неудачники

«Мерседес»

Катастрофический уик-энд для команды «Мерседес». Валттери Боттас стартовал вторым и боролся за победу с Максом Ферстаппеном («Ред-Булл»), но был вынужден сойти в начале гонки из-за проблем с заменой шин во время пит-стопа. Это стало огромным ударом для финна. Льюис Хэмилтон в свою очередь не смог обогнать Пьера Гасли («Альфа Таури») на протяжении всего гран-при и был вынужден довольствоваться седьмым местом. Вместе с тем британец все же попытался выжать максимум из этой гонки и показал лучшее время круга. Несмотря на дополнительные очки, Хэмилтон все же уступил Ферстаппену первое место в зачете чемпионата мира.

https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1396492720701677571

Даниэль Риккардо («Макларен»)

В отличие от своего напарника по команде Ландо Норриса («Макларен»), который блистал на протяжении всей гонки и финишировал на третьем месте, австралиец провел неудачный для себя уик-энд в Княжестве. Победитель Гран-при Монако 2018 года («Макларен») начал и завершил гонку на 12-м месте, сильно отстав (на один круг!) от своего партнера по команде. Австралиец существенно уступает Норрису и в личном зачете чемпионата мира (24 очка против 56). Даниэлю и команде нужно достаточно быстро разобраться в проблемах, чтобы реабилитироваться в следующей гонке (Баку, 6 июня).

https://twitter.com/McLarenF1/status/1396477625825103874

Зрелищность

В Монако все ждали красочной дуэли между Леклером и Ферстаппеном, но перед самым стартом стало известно, что механики «Феррари» так и не смогли устранить неисправности болида. Дождь мог бы немного скрасить этот городской Гран-при, который не отличается сильной зрелищностью и обгонами, но и его не было. После двух лет отсутствия гран-при в Монако и возвращения зрителей на трибуны — грех жаловаться. Формула-1 вернулась в Княжество!

https://twitter.com/F1/status/1396514260176474113