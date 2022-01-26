Названия улиц были одобрены единогласно.

В понедельник 24 января, в рамках заседания Муниципального Совета, названия будущих пространств и улиц квартала Маретерра (Mareterra), предложенные Княжеским Дворцом и распорядителями проекта, были одобрены муниципальными избранниками.

Таким образом, на востоке — в жилой части квартала — появятся Променад Наследного принца Жака (Promenade Prince Jacques), авеню Маретерра (avenue Mareterra) в центре островка и vallée de la Pinède, обсаженная деревьями.

В западной части, больше отведённой портовой и акватической деятельности, а также ресторанам, в свою очередь появятся Площадь Принцессы Габриэллы (Place Princesse Gabriella), Эспланада Наследного принца Жака (Esplanade Prince Jacques) и набережная Quai du Petit Portier.

В честь Княгини Шарлен в квартале будет назван бассейн, в знак уважения к её профессиональной карьере пловчихи, но также и к активной работе по предупреждению утопления, которую она проводит посредством своего Фонда. Свет увидит и зелёная зона под названием «Сосновый лес» («Pinède»).

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